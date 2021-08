Vince la medaglia a 13 anni, per le Olimpiadi ha rischiato la morte: “Una caduta spaventosa” Sky Brown è diventata la più giovane medaglia della Gran Bretagna di sempre alle Olimpiadi dopo la conquista della medaglia di bronzo nello skateboard. L’atleta britannica ha infatti solo 13 anni ma solo un anno fa ha rischiato di non prendere parte ai Giochi di Tokyo per via di un bruttissimo incidente in cui ha rischiato di morire: “Una caduta spaventosa”.

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state a dir poco speciali per Sky Brown, la piccola atleta britannica che ha conquistato il bronzo nello skateboard a soli 13 anni. È la medaglia più giovane nella storia della Gran Bretagna. Sky ha padre inglese e madre giapponese ed è sempre stata supportata dai propri genitori nel portare avanti questo tipo di disciplina sportiva. Il bronzo è quasi come una liberazione dopo un brutto periodo vissuto lo scorso anno che ha messo a dura prova la sua salute. La giovane Sky Brown si stava allenando proprio in vista delle Olimpiadi che poi sarebbero state rinviate a causa della pandemia. Un incidente gravissimo le ha quasi fatto mancare l'appuntamento.

In un video drammatico, Sky ha rivelato di essere stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo essere precipitata di 15 piedi da una rampa durante un allenamento. Sky ha riportato fratture multiple al cranio, lacerazioni ai polmoni e allo stomaco e un braccio sinistro rotto. Nonostante questo, ha voluto comunque gareggiare a Tokyo a prescindere perché si sente invincibile. "Mi rialzerò e spingerò ancora più forte" – aveva detto in un video pubblicato lo scorso anno dal suo letto d'ospedale – Di solito non pubblico le mie cadute, né ne parlo, perché voglio che le persone vedano il divertimento in quello che faccio… ma questa è stata la mia peggiore caduta".

Il brutto incidente che ha messo a rischio la sua vita

Un bruttissimo colpo che ha davvero messo a repentaglio la sua vita: "Sky ha avuto la caduta più brutta che abbia mai avuto ed è fortunata ad essere viva", raccontò suo padre alla BBC Sport all'epoca dei fatti. La Brown, in un'intervista rilasciata al The Guardian, ha rivelato alcuni dettagli di quella spaventosa vicenda: "È stata una caduta spaventosa – ha rivelato – Mio padre non voleva mostrarmi il video e non voleva che guardassi il mio telefono perché c'erano così tanti messaggi. Ma, tre giorni dopo, ho chiesto di nuovo ed è stato allora che ho visto il video".

Sky Brown stava girando un video durante quello che si è poi rivelato un drammatico allenamento. "Quando stavo scendendo dalla rampa, mi sono girata dall'altra parte e poi mi sono resa conto che stavo andando fuori dal bordo. Ma è stato tutto molto veloce". I suoi genitori non volevano che continuasse a praticare lo skateboard: “Entrambi volevano che mi fermassi. Mi dicevano: ‘Sei sicuro di voler pattinare di nuovo?' – aggiunge ancora la 13enne atleta britannica – Loro non volevano assolutamente che lo facessi, ma è per questo che li amo. Mi supportano perché sanno che volevo andare avanti".

Una vera star a 13 anni non solo nello sport ma anche nello spettacolo

Sky Brown è sempre stata molto nota al pubblico britannico. Non solo per le sue performance sportive ma anche per le sue apparizioni in televisione. Nel 2018, è apparsa nel primo Ballando con le stelle Juniors, vincendo la competizione insieme al ballerino professionista JT Church, 12 anni. La coppia ha reso omaggio al suo amore per il surf con una coreografia di freestyle coreografata su "Underneath the Tree" di Kelly Clarkson, indossando camicie hawaiane e cappelli di Babbo Natale.

Oggi, a 13 anni e 28 giorni, è diventata la più giovane medaglia della Gran Bretagna di sempre alle Olimpiadi estive, prendendo il record da Margery Hinton, che aveva 13 anni e 43 giorni quando gareggiò nel nuoto nel 1928.