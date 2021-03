Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina di Valentina Vezzali: è il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport. La campionessa olimpionica di fioretto (8 medaglie conquistate ai Giochi, di cui 6 d'oro tra gare individuali e a squadre) entrerà subito in carica. Non è la prima volta che un atleta del suo calibro riveste un ruolo così importante: otto anni fa, infatti, toccò a Josefa Idem (ex canoista iridata) a ricevere le stesse consegne nel governo allora presieduto da Enrico Letta (2013).

Gli effetti di un anno di pandemia sono stati devastanti soprattutto per l'attività di base. Tra le prime questioni sul tavolo da affrontare ce n'è una molto calda, legata alla situazione contingente del Paese che, in larga parte, è zona rossa. Obiezioni su organizzazione e trattamento sono state sollevate dagli enti di promozione sportiva che, in base alle norme vigenti del Dpcm non possono programmare eventi anche di carattere nazionale in quei territori considerati ad alto rischio a causa della condizione epidemiologica. Dov'è il nodo? Questa opportunità è invece concessa alle federazioni. Non è l'unico caso, visto che nel novero dell'agenda figurano anche le continue richieste da parte del mondo del calcio su agevolazioni fiscali e gestione degli stadi oltre al team del Recovery Plan che per adesso sfiora solo l'ambito sportivo.

L'auspicio è di lavorare proficuamente con la neo-sottosegretaria per dare le doverose, urgenti risposte che il settore dello sport attende – è la nota delle deputate e dei deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura -. Dai ristori alle palestre e piscine, dai bonus ai collaboratori sportivi a un piano di riapertura di tutte le attività il prima possibile e secondo adeguate norme di sicurezza. Una partita cruciale è poi quella del Recovery Plan: occorrerà in tempi brevi realizzare una progettazione seria e a lungo termine che rilanci lo sport italiano, anche e soprattutto a livello di impiantistica.

L'esperienza olimpica rappresenta sicuramente la parte più importante della carriera di Valentina Vezzali ma il suo palmares si completa anche con le 16 medaglie d'oro ai Mondiali (con 6 argenti e 4 bronzi a corredo), le 13 conquistate agli Europei (oltre a 4 argenti e altrettanti bronzi), gli 8 successi alle Universiadi (5 ori e 3 argenti) e i 2 trionfi (oro) ai Giochi del Mediterraneo.