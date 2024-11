video suggerito

Vaibhav Suryavanshi a 13 anni pagato a peso d'oro nel cricket: il papà per lui ha venduto la fattoria La bella storia di Vaibhav Suryavanshi, 13enne che ha sfondato nel mondo del cricket. Il papà contadino ha fatto enormi sacrifici per lui.

A cura di Marco Beltrami

Quanti atleti adolescenti possono vantare già un prestigioso contratto a livello professionistico? Pochissimi. Tra questi, un caso eccezionale, è quello di Vaibhav Suryavanshi ragazzo prodigio che è stato messo sotto contratto per una cifra importante. Il 13enne indiano è stato acquistato dai Rajasthan Royals (RR) squadra che milita nella Indian Premier League, torneo di cricket più ricco del mondo.

Chi è Vaibhav Suryavanshi, il ragazzo prodigio pagato a peso d'oro nel cricket

Non si parla d’altro nel mondo dello sport con mazza, palla e guantone, se non di questo precocissimo talento. Durante la mega asta per l’Indian Premier League, questo battitore mancino ha catturato l’attenzione di tutti: compagni, rivali e addetti ai lavori. Ecco allora che i Rajasthan Royals hanno deciso di investire per lui 11 milioni di rupie ovvero 130.500 dollari, circa 124mila euro. Un'offerta che ha permesso loro di battere la concorrenza dei Delhi Capitals. Un'asta partita da 3 milioni di rupie, con i RR che hanno potuto contare anche sul fatto che Vaibhav si fosse allenato con loro.

Questo precoce atleta si era messo in mostra già nella Coppa d'Asia Under 19, all'età di 12 anni collezionando numeri importanti in patria e fuori. Grazie alla sua prestazione in un test amichevole contro l'Australia, è diventato il più giovane marcatore di sempre in un evento di cricket giovanile. In un torneo Under 19 nel Bihar, il suo Stato di provenienza, ha fatto registrare 332 punti. Il CEO della squadra che lo ha acquistato, Jake Lush McCrum ha dichiarato: "È un talento incredibile e, naturalmente, bisogna avere la sicurezza necessaria per farlo arrivare al livello IPL. Ci vorrà del lavoro, ma è un talento incredibile e siamo entusiasti di averlo con noi".

I sacrifici del papà per il figlio con la passione per il cricket

La storia di Vaibhav Suryavanshi è molto particolare. Questo ragazzino ha iniziato a giocare a 4 anni, grazie al papà contadino che ha coltivato in questo caso la passione del figlio per il cricket. Per questo nel cortile di casa ha creato un'area di gioco apposita. In un secondo momento vedendo il talento innato del suo ragazzo, il genitore ha venduto la sua fattoria per finanziare i sogni di cricket del figlio. Così a 9 anni ha potuto iscriverlo ad un'accademia di cricket nella vicina città di Samastipur. Da lì l'ascesa inarrestabile, per provare ad entrare nella storia di questo sport.