Un uomo emerge dal passato oscuro di Mike Tyson e gli sussurra una cosa: “Ti ho derubato? Scusami” Un simpatico siparietto è diventato virale sui social con Tyson protagonista insieme ad uno sconosciuto fan. Che quando lo ha avvicinato, ha sbloccato un ricordo all’ex campione di boxe relativo alla sua dura infanzia nei sobborghi di Brooklyn. Ricevendo per risposta una divertita reazione di Iron Mike: “Quest’uomo mi accusa! Scusami…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai il countdown è iniziato da giorni, con la deadline fissata per il 15 novembre, giorno in cui saliranno sul ring Mike "Iron" Tyson e Jake "The Problem Child" Paul per l'evento che tutti attendono. Un incontro-spettacolo che ha saputo canalizzare l'interesse mondiale a tal punto che si moltiplicano le indiscrezioni, gli aneddoti e i retroscena sui due protagonisti. Come quanto pubblicato sui social e che riguarda il passato turbolento di Tyson, riemerso in queste ore attraverso un video di un suo specialissimo fan: un uomo che dice di essere stato rapinato dall'ex fenomeno dei pesi massimi, quando erano ragazzini ai tempi di Brooklyn.

Il video virale e la reazione divertita di Mike Tyson

Quando non si parla di cachet, regole e allenamenti, per Mike Tyson e Jake Paul è tempo di aneddoti che vanno ad arricchire ancor più ciò che oramai è definito l'incontro che cambierà per sempre la boxe. In meglio o in peggio lo si scoprirà solamente a fine match. Intanto si scoprono inediti retroscena che alimentano l'aurea attorno ai due protagonisti, così un video riguardante "Iron" Mike è divenuto ben presto virale sfondando in poche ore la soglia dell2 12 milioni di visualizzazioni.

Il video ritrae Tyson che si ferma per un classico selfie con chi sembrerebbe uno dei milioni dei suoi fan ma quando l'uomo si avvicina all'ex pugile gli sussurra una frase precisa: "Mi hai derubato quando avevo otto anni…" Per poi ripeterla ad alta voce ai presenti: "Mi ha derubato quando ero bambino, fratello. Vicino al negozio Woolwroth… ricordi Woolwroth? Abbiamo fatto delle foto lì dentro…". Ricevendo per risposta un più che divertito Tyson: "Ti ho derubato? Quest'uomo mi accusa di averlo derubato… Scusami!". "No, non preoccuparti, caro", ha replicato il fan a fine siparietto.

La dura vita di Tyson su e giù dal ring

Non è un mistero che la vita di Mike Tyson non sia stata tutta rose e fiori lontano dal ring con un passato e una gioventù tutt'altro che semplice. Prima di intraprendere la carriera di pugile, Tyson ha vissuto un'infanzia molto difficile a Brooklyn, New York, che lo ha portato a essere coinvolto in piccoli reati. Poi, raggiunto il successo, nei primi anni '90 trascorse anche tre anni in prigione dopo essere stato dichiarato colpevole di violenza sessuale. Una serie di eccessi e intemperanze che si riversarono anche negli incontri sul ring con l'epico episodio, risalente al 1997 quando staccò con un morso parte dell'orecchio di Evander Holyfield durante un incontro per il titolo mondiale.