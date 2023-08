Un attrezzo cede all’improvviso in palestra e gli schiaccia le vertebre: resta paralizzato Drammatico incidente in una palestra in Brasile: le telecamere di sicurezza filmano il momento esatto in cui un pesista di 42 anni viene schiacciato da un attrezzo che crolla all’improvviso con 150 chili di carico. L’uomo ha solo l’1% di possibilità di camminare di nuovo.

A cura di Paolo Fiorenza

Essere al posto sbagliato nel momento sbagliato. Completamente immobile, dando le spalle a quella che diventerà una sentenza sulla propria vita. Regilanio da Silva probabilmente si sarà seduto centinaia di volte su quella macchina della sua palestra a Juazeiro do Norte, nello stato brasiliano di Ceará. In quel momento il 42enne era assolutamente rilassato, in pausa tra un esercizio e l'altro del suo allenamento.

Tutto era tranquillo: Regilanio si riposava, gli altri atleti presenti nell'impianto ci davano dentro con i pesi. Il dramma è accaduto in un attimo ed è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza della palestra: l'attrezzo alle spalle dell'uomo è crollato improvvisamente su di lui, senza che ci fosse stata alcuna avvisaglia. L'impatto è stato devastante: la macchina che ha ceduto reggeva dischi per un totale di 150 chili.

Immediatamente le altre persone presenti hanno sollevato il pesantissimo carico dallo sfortunato atleta rimasto schiacciato e si è capito subito che le condizioni dell'uomo erano gravi. Da Silva è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di quattro ore. Ma purtroppo non è stato sufficiente a impedire conseguenze molto gravi dovute alle lesioni riportate alla colonna: l'incidente ha provocato uno schiacciamento delle vertebre con compromissione del midollo spinale. Al brasiliano è stato detto che ha soltanto l'1% di possibilità di camminare di nuovo, mentre l'uso delle braccia è salvo.

Leggi anche Conor McGregor distrutto per la morte di Sinead O'Connor: posta un video che li unirà per sempre

Per pagare le cure di Regilanio, la famiglia si è mobilitata per realizzare una raccolta fondi via social. La moglie dell'uomo ha dichiarato che il marito è cosciente e – nonostante sia psicologicamente distrutto, come è comprensibile vista la situazione – continuerà nella battaglia della sua guarigione con il sostegno dei figli. Per evitare una vita da paraplegico, il 42enne brasiliano si appella a quell'1%: farà di tutto per far lievitare quel numero della speranza.