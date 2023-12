UFC 296, dove vedere Edwards contro Covington stasera in TV e streaming: orario in Italia, card e programma Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 si terranno i combattimenti dell’UFC Card 296. Il match più importante è rappresentato da Edwards-Covington che mette in palio il titolo dei pesi welter. Diretta su DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Leon Edwards, detentore del titolo dei pesi welter.

Colby Covington sfida Leon Edwards per il titolo dei pesi welter UFC. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 si terranno i combattimenti dell'UFC Card 296 e il match più importante sarà quello che vedrà di fronte il campione britannico di origini giamaicane e l'atleta statunitense. In Italia si potrà vedere in diretta Tv e streaming su DAZN intorno alle ore 4.

Questo sarà il terzo tentativo di Covington di vincere il titolo dei pesi welter, dopo le sconfitte contro l'allora campione Kamaru Usman nel 2019 e nel 2021. L'americano è sceso per l'ultima volta nell'Ottagono nel marzo 2022, quando ha sconfitto Jorge Masvidal con decisione unanime. Per Edwards sarà la seconda difesa della cintura dei pesi welter, dopo averla vinta contro Usman nell'agosto 2022 e aver lo battuto nella rivincita nel marzo di quest'anno.

Combattimento: Edwards vs Covington

Quando si disputa: domenica 17 dicembre

A che ora: 4:00

Dove si combatte: T-Mobile Arena, Las Vegas.

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Competizione: UFC 295, pesi welter

Dove vedere Edwards-Covington in diretta TV e streaming: l’orario italiano

Sarà DAZN a trasmettere il combattimento tra Leon Edwards e Colby Covington. La Main Card inizierà alle 22 e prevede diversi incontri prima del match clou che non inizierà prima delle 4 ora italiana. Ma l'orario potrebbe slittare se si protrarranno gli incontri precedenti. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. Telecronaca e racconta della nottata sarà di Alex Dandi.

Edwards-Covington e la Main Card 296

La card principale è quella relativa al combattimento per il titolo dei pesi welter tra Edwards e Covington e non inizierà prima delle 4 ora italiana (di domenica 17 dicembre). Dalle ore 2 inizieranno gli altri combattimenti di grande interesse come quello tra il brasiliano Pantoja, campione dei pesi mosca, e lo statunitense Royval; oppure Shavkat Rakhmonov-Stephen Thompson per i pesi welter e Tony Ferguson contro Paddy Pimblett per i pesi leggeri. Di seguito il programma della nottata.

Main card

Leon Edwards contro Colby Covington; titolo dei pesi welter UFC

Alexandre Pantoja contro Brandon Royval; titolo dei pesi mosca UFC

Shavkat Rakhmonov contro Stephen Thompson; Pesi welter

Tony Ferguson contro Paddy Pimblett; Pesi leggeri

Prelims

Josh Emmett contro Bryce Mitchell; Pesi piuma

Irene Aldana contro Karol Rosa; Pesi gallo femminili

Cody Garbrandt contro Brian Kelleher; Pesi gallo

Casey O'Neill contro Arianne Lipski; Pesi mosca femminili

Early prelims

Alonzo Menifield contro Dustin Jacoby; Pesi massimi leggeri

Tagir Ulanbekov contro Cody Durden; Pesi mosca

Andre Fili contro Lucas Almeida; Pesi piuma

Martin Buday contro Shamil Gaziev; Pesi massimi

Randy Brown contro il musulmano Salikhov; Pesi welter