video suggerito

Trovato nel fiume il corpo di Tom Voyce: l’ex campione di rugby aveva tentato di guadarlo in auto L’ex nazionale inglese di rugby Tom Voyce è morto tragicamente a 43 anni: il suo corpo è stato ritrovato nel fiume che aveva provato ad attraversare con l’auto nonostante l’infuriare della tempesta Darragh. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le speranze di ritrovare vivo Tom Voyce a distanza di giorni dalla sua scomparsa erano quasi pari allo zero, adesso è arrivata la certezza che l'ex campione inglese di rugby purtroppo è morto tragicamente, mentre tentava di attraversare un fiume con la sua automobile durante l'infuriare della tempesta Darragh. Dopo incessanti ricerche, è stato infatti ritrovato il corpo senza vita del 43enne ex nazionale dei Tre Leoni, proprio laddove si pensava potesse giacere, ovvero nelle gelide acque del fiume Aln, vicino ad Alnwick, nel Northumberland, regione dell'Inghilterra settentrionale.

Il corpo dell'ex nazionale inglese di rugby Tom Voyce ritrovato nel fiume Aln

Voyce aveva provato sabato sera ad attraversare il corso d'acqua nel punto di guado di Abberwick Ford, ma il suo veicolo era stato travolto dalla piena del fiume, provocata dall'infuriare della tempesta Darragh. La macchina era stata trascinata via dalla corrente e da quel momento non si erano avute più notizie dell'ex rugbista. Dopo quattro giorni di ricerche approfondite, oggi è stata fatta la terribile scoperta nel fiume nei pressi di Abberwick Mill, vicino al luogo in cui era stato travolto Voyce.

L'identificazione formale deve ancora avvenire, ma dubbi non ce ne sono: la famiglia è stata immediatamente informata e sta ricevendo supporto da persone specializzate. La sovrintendente capo Helena Barron, della polizia di Northumbria, ha dichiarato: "Si tratta di uno sviluppo estremamente triste e i nostri pensieri continuano a essere rivolti ai cari di Tom. Vorrei ringraziare tutti i nostri uomini del personale, partner e volontari per l'assistenza fornita durante le ricerche, condotte in circostanze molto difficili. Continueremo a chiedere alle persone di rispettare la privacy della famiglia in questo momento".

Non si ritiene che vi sia alcun coinvolgimento di altre persone nella vicenda e verrà redatto un rapporto per il medico legale. La polizia aveva avviato le ricerche dell'ex ala inglese domenica mattina, dopo che l'uomo non era tornato a casa da una serata con gli amici. La sua Toyota Hilux era stata poi recuperata, ma Voice continuava a essere disperso. Da allora ogni mattina i soccorritori si sono dati appuntamento per perlustrare le rive del fiume, dal guado tra Bolton e Abberwick fino al mare di Alnmouth. L'operazione ha coinvolto personale specializzato delle forze dell'ordine, droni e cani addestrati. Anche volontari hanno cercato incessantemente il giocatore di rugby, assieme alla sua famiglia e ai suoi amici, tra cui la moglie Anna Wood, che ha sposato nel 2015.

Il fiume in piena per la tempesta Darragh: la vettura di Voyce trascinata via

La tempesta Darragh ha devastato il Regno Unito lo scorso fine settimana: venti a 154 km/h hanno schiacciato auto, distrutto case e sradicato alberi, mentre forti acquazzoni hanno fatto straripare i fiumi e allagato le strade delle città. La polizia del Northumbria ha affermato che la "pioggia eccezionalmente intensa" causata dalla tempesta ha aumentato "in modo significativo" il livello e la portata del fiume Aln, rendendolo pericoloso da attraversare. Provare a farlo è stato fatale per Voyce.

Nel corso della sua carriera, Voyce ha collezionato nove presenze con la nazionale inglese, mentre per quanto riguarda i club ha militato con London Wasps (con cui ha vinto tre Premiership), Bath e Gloucester. Adesso tutto il rugby e lo sport inglese piange la sua perdita.