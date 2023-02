Trouba perde la testa, rissa esagerata perfino per l’hockey: anche il suo allenatore gli dà torto Doppia rissa molto violenta nell’hockey sul ghiaccio con un giocatore preso di mira dagli avversari. Ha esagerato con i colpi proibiti.

A cura di Marco Beltrami

Nell'hockey sul ghiaccio non mancano i colpi proibiti. Di frequente assistiamo a veri e propri duelli durante le partite dei massimi campionati del mondo. Situazioni che sono all'ordine del giorno e spesso anche molto violente soprattutto per chi non è abituato alle pieghe che possono alle volte prendere i match di questo sport. Un esempio è offerto da quanto accaduto nel confronto tra i Calgary Flames e i New York Rangers valido per il massimo campionato statunitense.

Protagonista assoluto Jacob Ryan Trouba, giocatore americano noto per il suo carattere particolare. Già in passato il capitano dei Rangers si è stato al centro di episodi al limite. La sua serata di fuoco ha vissuto un momento clou nel secondo periodo dell'incontro chiusosi con la vittoria per 5-4 ai supplementari nella cornice del Madison Square Garde. Troube ha rifilato un colpo durissimo e pericoloso all'avversario Nazem Kadri: impatto violentissimo, al punto da far saltare il casco protettivo del giocatore dei Flames.

A quel punto con Kadri quasi intontito per l'accaduto, ecco che è arrivato il suo compagno di squadra Dillon Dube. Il biancorosso ha provato a vendicarsi di Trouba, con un altro colpo molto duro e si è scatenata tra i due una rissa con pugni e spintoni. Una scena pessima che nulla a che fare con lo sport. Gli arbitri che inizialmente avevano lasciato correre sono poi intervenuti di peso, allontanando i due giocatori. E pensare che per Trouba, i guai erano iniziati già in avvio per un altro confronto a suon di colpi proibiti.

Già in precedenza, era stato Tanev a infastidirsi per un suo intervento duro su Dube, dando il la ad un'altra rissa. A commentare il tutto ci ha pensato l'allenatore dei Rangers che sottolineando come il suo giocatore si sia spinto troppo oltre ha dichiarato al NY Post: "Per me, il primo colpo è stato un buon colpo di hockey pulito. Non è stato un colpo pericoloso. Non penseresti ad una rissa per questo, ma c'è stata e va bene. Ma il secondo, voglio dire, ha colpito Kadri piuttosto forte. Sembrava che Kadri potesse essersi fatta male. Capisco i ragazzi che difendono i loro compagni di squadra, è tutto il tempo. Penso solo che a volte si ottiene una reazione eccessiva".

Confermate dunque le doti di Trouba, che già in passato si era reso protagonista di uno scontro durissimo con Jujhar Khaira dei Blackhawks. In quell'occasione l'attaccante era stato trasportato fuori in barella, e poi in ospedale. In quella situazione il giocatore dei Rangers si scusò con l'avversario, con i due poi che si sono messi tutto alle spalle