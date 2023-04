Tragedia nell’ippica: un fantino viene travolto dal suo cavallo e muore in corsa Terribile incidente in Australia: il 34enne fantino Dean Holland è caduto durante una corsa di galoppo e il suo cavallo lo ha calpestato non lasciandogli scampo. Il mese scorso aveva vinto la corsa più importante della sua carriera.

A cura di Paolo Fiorenza

Il mondo dell'ippica è sotto shock per un'immane tragedia avvenuta oggi durante una corsa di galoppo: il fantino australiano Dean Holland è morto a 34 anni in seguito alle gravi ferite riportate in una caduta che lo ha visto calpestato dal suo stesso cavallo. Holland cercava spazio per portarsi in testa nel rettilineo finale, ma nel cercare di rimontare allo steccato è crollato assieme al suo cavallo, il castrone Headingley.

Era in corso la prima gara del programma di giornata all'ippodromo di Donald, a 280 chilometri da Melbourne, quando Headingley si è schiantato contro lo steccato trascinando giù anche un altro cavallo, Time To Rumble. I due equini hanno distrutto diversi paletti della recinzione ed entrambi si sono abbattuti sul corpo del povero Holland, che non ha avuto scampo.

Il personale medico in servizio nell'impianto si è precipitato subito a prestare soccorso al fantino esanime sul prato, poi in pista è arrivata un'eliambulanza che ha trasportato Holland in un ospedale di Melbourne in condizioni critiche. Nonostante tutti gli sforzi profusi, non c'è stato niente da fare e il 34enne è deceduto poco dopo. In seguito alla tragica notizia, il resto della riunione è stata annullata.

Leggi anche Pilota di 14 anni centra un palo e muore sul colpo: la gara di kart su strada finisce in tragedia

Holland – che lascia una moglie e quattro figli, tutti di età inferiore ai cinque anni – era un veterano delle corse di galoppo: aveva vinto 1080 gare nel corso della sua carriera, comprese due di Gruppo 1 lo scorso mese (quella di Newmarket dell'11 marzo era stata la vetta più alta mai raggiunta in sella, qui sotto il video).

La sorte è stata più benevola con l'altro fantino caduto oggi: anche Alana Kelly è stato sbalzato dalla sua cavalcatura, ma non ha riportato gravi danni, così come i due cavalli coinvolti nell'incidente sono usciti illesi. Le immagini li mostrano rialzarsi e riprendere la corsa uscendo dal percorso.