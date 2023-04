Tocca la palla come Messi, scatta come Ronaldo: l’incredibile azione che ha fatto impazzire il rugby In ProD2, la seconda divisione di rugby francese, lo Stade Montois ha vinto in trasferta contro i Colomiers. Autore della meta della vittoria Leo Banos, autore di una giocata pazzesca: controllo di piede al volo e poi corsa solitaria per segnare.

A cura di Alessio Pediglieri

Una giocata da autentico campione, da stropicciarsi gli occhi e che ha fatto impazzire gli appassionati di rugby. E' stata compiuta da Leo Banos, terza linea ala dello Stade Montois, franchigia di rugby francese che milita in ProD2, la Seconda divisione nazionale transalpina. Una sua meta, spettacolare, ha deciso il match contro i Colomiers, con un successo prestigioso in trasferta per 23-26.

Una delle più belle azioni della stagione che la Lega francese ha applaudito regalando al giovane 20enne francese le prime pagine dei propri social e pagine online conferendogli anche un soprannome di tutto rispetto: LB7, che richiama direttamente un altro autentico fenomeno dello sport, e anche più conosciuto e rinomato, Cristiano Ronaldo. Perché? Perché Banos corre e gioca con la maglia numero 7 la stessa del portoghese e ciò che ha compiuto nell'ultimo weekend rugbistico è da vero fenomeno.

L'azione che consegna la gloria a Banos arriva sul 19-16 per gli ospiti con il numero 7 dello Stade Montois che va contendere sulla linea laterale un calcio altissimo da parte di Azpiazu: pur accerchiato dai giocatori di Colomiers, Banos non si demoralizza e sul filo della linea laterale compie la prodezza, compiendo l'unico gesto che poteva fare. Di difficoltà più che rara con la palla ovale che spesso nasconde insidie di pericolose brutte figure con i piedi. E invece, la qualità del tocco è stata eccezionale: Banos col destro ha eseguito in piena corsa un perfetto stop a seguire di piede, senza toccare la linea laterale, per poi riprendere la propria corsa a tutta velocità, superando la difesa inebetita e andando a schiacciare in meta.

Una giocata perfetta che ha permesso al giovane ala di evitare la pressione dei Colomiers trovandosi con il campo aperto per il punto che poi risulterà decisivo per il tabellino finale. Un colpo da maestro che ha stupito anche il pubblico di casa che ha apprezzato il gesto tecnico e atletico malgrado a proprio sfavore, applaudendo a lungo Banos che poi si è mostrato lui stesso piacevolmente sorpreso di quanto appena compiuto.

Una prodezza che la pagina ufficiale del ProD2 ha subito osannato, ribattezzando Leo Banos LB7, giocando ovviamente sull'analogia con Cristiano Ronaldo visto il numero di maglia e la giocata da fenomeno. Ma molti altri appassionati di rugby non si sono fermati a richiamare il solo portoghese e così Banos è stato affiancato ad un altro asso assoluto del mondo del calcio, Messi. Anche in questo caso, oltre al tocco morbido e perfetto al pallone come spesso regala la Pulga argentina in campo, Banos ha un'altra similitudine: porta lo stesso nome, Leo, come il sette volte Pallone d'Oro.