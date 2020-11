"È giunto il momento di lasciare, che The Undertaker riposi in pace". Con queste parole Mark William Calaway ha detto definitivamente addio al suo personaggio The Undertaker, ovvero uno dei più iconici protagonisti del wrestling. Il "becchino" a 55 anni si ritira dunque dal ring e lo fa in una notte speciale, ovvero ad esattamente trent'anni dal suo esordio in WWE. The Undertaker ancora una volta ha conquistato la scena in occasione dell'evento Survivor Series, sotto gli occhi di molti dei suoi rivali storici e dei suoi fan che avrebbero voluto che questo momento non arrivasse mai.

The Undertaker dice addio al wrestling dopo 30 anni di carriera

Il mondo del wrestling dice addio a quella che è una vera e propria leggenda. The Undertaker dice stop al ring e lascia ufficialmente la WWE (World Wrestling Entertainment) dopo una carriera ricca di soddisfazioni, in cui con il suo personaggio ha lasciato un segno indelebile. Il "becchino", personaggio che terrorizzava avversari e pubblico con il suo look total black, i suoi "riti" e il suo atteggiamento è stato uno dei wrestler più amati della storia, con la sua originalità che ha saputo anche rinnovarsi nel corso degli anni. Non è un caso che Mark William Calaway sia riuscito a restare sulla cresta dell'onda nelle vesti di The Undertaker per ben 30 anni. E l'addio è arrivato proprio nell'evento Survivor Series, pensato anche per celebrare il trentennale del lottatore.

Una serata ricca di emozioni forti, in cui l'icona del wrestling ha conquistato la scena con la sua classica performance, "spaventando" tutti i presenti. A rendere omaggio a The Undertaker, non solo i fan, ma anche i suoi più grandi colleghi e rivali come Kane, Triple H, Shawn Michaels, Big Show, Ric Flair o Booker T, nonché il capo di WWE, Vince McMahon. E nemmeno in occasione del discorso d'addio Mark Calaway ha voluto abbandonare l'atmosfera dark, dando l'estremo saluto al suo fortunatissimo personaggio.

La carriera di The Undertaker, tra i wrestler migliori di tutti i tempi

La carriera di Mark William Calaway nasce nel 1987, quando ha iniziato ad approcciarsi al mondo del wrestling, in varie federazioni. The Undertaker nasce nel 1990 quando firma con questo nome un contratto per la World Wrestling Federation impersonando il macabro becchino. Cappotto lungo, guanti, cappello nero, capelli lunghi, trucco e occhi spesso sbarrati fanno di lui una vera e propria icona del ring, che gli permette di partecipare praticamente a tutti gli eventi principali del wrestling moderno, con una sera di incontri rimasti nell’immaginario collettivo, come quelli con Hulk Hogan, Triple H, Shawn Michaels. Tantissimi i riconoscimenti (sette volte campione del mondo, con il record di 21 vittorie consecutive in WrestleMania), per uno dei wrestler considerato tra i migliori di tutti i tempi.