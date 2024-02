The Rock torna nella WWE per sfidare suo cugino Roman Reigns: ma stavolta i tifosi insorgono Il ritorno di The Rock nella WWE ha fatto insorgere i tifosi. Sfiderà suo cugino Roman Reigns prendendo il posto di Rhodes che gli ha ceduto il posto dopo aver vinto la Royal Rumble. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

The Rock al posto di Cody Rhodes per sfidare Roman Reigns nel main event di WrestleMania 40 che mette in palio l’Undisputed WWE Universal Championship. Un'inaspettata decisione quella di Rhodes che per il secondo anno di fila ha vinto la Royal Rumble. Lo scorso anno fu proprio Reigns a strappargli la vittoria e per questo tutti gli appassionati di wrestling si aspettavano ora la grande rivincita. Ma a sorpresa nella notte di venerdì ha ceduto il posto proprio a The Rock che ha fatto il suo spettacolare ritorno nel mondo del wrestling.

Uno shock per i tifosi che hanno visto Rhodes farsi da parte per lasciare spazio a The Rock. Quest'ultimo si è presentato sul ring e ha sussurrato qualcosa allo stesso Rhodes, quasi a volerlo ringraziare per questa occasione. Ma i tifosi non l'hanno preso bene e sui social è montata subito la protesta. L'ingresso di The Rock è stato visto come un atto di presunzione nei confronti di Rhodes considerato "il buono" del wrestling. Un finale enigmatico a WrestleMania XL che ora vedrà la sfida in famiglia tanto attesa da anni tra The Rock e il cugino Roman Reigns.

Sui social sta ormai impazzando su Twitter l’hashtag #WeWantCody, rimasto primo in tendenze negli USA tutta la notte di venerdì nonostante l’evento UFC in contemporanea. In tantissimi hanno aspramente criticato l’operato della WWE e la scelta di sostituire, di fatto, Cody Rhodes con The Rock nel main event di Wrestlemania XL. Si è lasciato spazio allo spettacolo rispetto all'evento sportivo in sé. "Di questo passo, questo potrebbe essere il più grande passo falso della storia, perché non vogliamo The Rock. Vogliamo Cody" scrive un tifoso inferocito.

È un po' il pensiero comune. Non è però da escludere che anche a fronte di questo incredibile risvolto, la WWE possa cambiare i suoi piani apparenti e far sì che Rhodes affronti Reigns nonostante al momento The Rock abbia preso il suo posto nell'evento di aprile. Nel frattempo il video YouTube che ha visto Rhodes lasciare il posto a The Rock è diventato immediatamente il più antipatico di tutti i tempi, superando i 400.000 "Non mi piace" in poco meno di un giorno. Di certo una reazione così forse nemmeno The Rock se l'aspettava da quando il 51enne attore di Hollywood ha fatto il suo ritorno sul ring dopo il ritiro nel 2019.