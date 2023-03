The Italian Dream, Marvin Vettori vince per decisione unanime l’UFC 286 contro Roman Dolidze Ottima prova di Marvin Vettori sull’ottagono di Londra dove ha battuto Dolidze ottenendo verdetto unanime da parte della giuria_ 30-27 il punteggio finale a favore di The Italian Dream.

A cura di Alessio Pediglieri

Marvin Vettori è riuscito a vincere contro Roman Dolidze nell'UFC 286 di sabato sera al “The O2 Arena” di Londra. Verdetto unanime dei giudici per i tre round che hanno visto il campione italiano ottenere un verdetto unanime: ottimo primo round di Dolidze poi è uscita la tecnica di The Italian Dream che ha conquistato la giuria.

Si sapeva sin dalla vigilia che sarebbe stato un match delicato per Vettori con un avversario di tutto rispetto e che infatti ha dato il meglio di sé nel primo round quando è riuscito a mettere a segno un paio di jab che gli son valsi un iniziale vantaggio. Con un immediato scambio pesante da parte del georgiano che ha messo subito in difficoltà il campione italiano. Una foga che ha portato Dolidze anche a tirare una testata irregolare sul mento di Vettori ricevendo un richiamo da parte dell'arbitro.

Nel secondo round Vettori è uscito alla distanza gestendo i colpi di Dolidze e utilizzando maggior tecnica e qualità sia nella scelta dei colpi sia nella loro efficacia. Vettori è riuscito a parare un paio di colpi e a mettere fuori giri l'avversario andando con maggior costanza a segno: gancio, jab e calci hanno spinto l'azzurro verso un terzo round di gestione, dove ha provato sin da subito a finalizzare prima della conclusione del match. Dolidze ha reagito e tenuto testa fino alla fine ma la decisione dei giudici è stata perentoria: 30-27 per il lottatore italiano.

Una vittoria fondamentale per Marvin Vettori che per questa sfida aveva deciso di cambiare team di allenamento, trasferendosi all’"Xtreme Couture" di Las Vegas e abbandonando dunque la sua precedente palestra, la famosa "KingsMMA" dove aveva costruito i suoi precedenti successi. Con questa vittoria, Vettori che ricopre la posizione numero 5 del ranking, sale ad un parziale in carriera di 19-6-1 (non ritrovava il successo dall'ottobre 2021) mente il lottatore georgiano, decimo, chiude con un 12-2.