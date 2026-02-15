Terrificante incidente tra imbarcazioni in gara: “Qualcosa di mostruoso”, in due finiscono in ospedale

La terribile collisione è avvenuta durante durante la giornata di apertura dell'evento nautico SailGP ad Auckland, in Nuova Zelanda quando nel corso della terza gara in programma l'imbarcazione neozelandese ‘Black Foils' ha perso il controllo in acqua, prima di girare a destra e schiantarsi violentemente contro l'imbarcazione francese, che si è spezzata in due. Immediatamente sono state inviate sul luogo dell'impatto squadre mediche per soccorrere gli equipaggi delle imbarcazioni, mentre la gara veniva interrotta immediatamente. In due sono stati portati d'urgenza in ospedale con il grinder dei neozelandesi che ha riportato la frattura di entrambe le gambe: "Qualcosa di mostruoso, è avvenuto tutto terribilmente in fretta".

Il tremendo impatto alla SailGP, il grinder dei neozelandesi con le gambe fratturare

L'impatto è stato qualcosa si improvviso e devastante, a tutta velocità, tra le due imbarcazioni in acqua per la 3a gara del SailGP, competizione internazionale al largo di Auckland. Le conseguenze peggiori le ha avute Louis Sinclair, il grinder di Black Foils che ha riportato fratture scomposte ad entrambe gambe che, insieme ad un altro membro francese dell'equipaggio, è stato trasportato in ospedale dove sono attualmente sotto osservazione e in condizioni stabili.

Cos'è successo in gara: imbarcazione francese spezzata in due da Black Foils

Improvvisamente, anche a causa delle pessime condizioni meteo, la barca neozelandese ha perso grip inclinandosi lateralmente e ruotando di 90 gradi, finendo direttamente sulla traiettoria dei francesi, che non hanno potuto evitare l'impatto nonostante una reazione immediata al timone. L'impatto ha spezzato la barca francese in due: un impatto devastante che però non sembra avere cause in un errore umano: i timoni di "Black Foils" si sono "ventilati", perdendo aderenza in acqua a causa di una raffica portando così a una rotazione incontrollata.

Le testimonianze degli equipaggi: "Non si è capito nulla, è stato un impatto mostruoso"

Lo skipper francese Quentin Delapierre, che ha tentato di far girare la propria imbarcazione all'ultimo per attenuare l'impatto dell'incidente, non si è saputo spiegare quanto accaduto: "Sull'incidente in sé, non posso dire nulla. È successo tutto così in fretta, ed è ancora tutto molto confuso nella mia testa" ha spiegato. "Non ho ancora rivisto il filmato né parlato con gli arbitri, quindi non posso commentare ulteriormente, mi spiace solamente per ciò che è accaduto, con tante persone messe in pericolo. Auguro a tutti di poter rimettersi al meglio". Un pensiero condiviso anche dallo skipper statunitense Taylor Canfield che ha definito tutto quanto un "momento mostruoso. È stato spaventoso, inspiegabile. Ora l'unico pensiero è che tutti stiano bene. Ora bisognerà trovare le soluzioni adeguate per assicurarci che cose del genere non accadano mai più".