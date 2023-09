Terribile infortunio nel football americano: è così spaventoso che la TV non mostra il replay L’infortunio di Nick Chubb nel Monday Night della NFL è stato così scioccante che la ESPN si è rifiutata di trasmettere i replay dell’azione, considerandoli troppo violenti. Il video è un pugno nello stomaco, il running back starà fuori tutto l’anno.

A cura di Paolo Fiorenza

Terribile infortunio nella notte, nel Monday Night della NFL: immagini così spaventose che la TV non ha voluto mostrare il replay. Nick Chubb, running back dei Cleveland Browns, si è distrutto il ginocchio sinistro in uno scontro con Minkah Fitzpatrick durante la partita che la sua squadra ha perso 26-22 contro i Pittsburgh Steelers. L'infortunio è avvenuto all'inizio del secondo quarto, in occasione di una corsa di 5 yard del 27enne Chubb.

Al momento dell'impatto, la gamba sinistra di Chubb si è piegata all'indietro di 90 gradi in maniera innaturale, distorcendo completamente il ginocchio: il giocatore di Cleveland è rimasto accasciato a terra in preda al dolore lancinante e alla disperazione, avendo capito subito la gravità di quanto accaduto. Uno scenario apparso immediatamente chiaro anche ai suoi compagni di squadra, che si sono riuniti in preghiera mentre lo staff medica prestava le prime cure in campo allo sfortunato giocatore.

L'infortunio è stato così scioccante che la ESPN si è rifiutata di trasmettere i replay dell'azione, considerandoli troppo violenti. Li hanno potuti peraltro vedere sui maxischermi dell'Heinz Field di Pittsburgh gli spettatori presenti e la loro reazione – che si può ascoltare – è ugualmente da pugno nello stomaco.

L'allenatore dei Browns, Kevin Stefanski, ha dichiarato dopo la partita che l'infortunio al ginocchio è "significativo" e che Nick Chubb dovrebbe saltare l'intera stagione. È un dejavu peraltro per il running back – che ha un contratto triennale da 36 milioni di dollari con i Browns – visto che già nel 2015 aveva subìto un grave infortunio (lussazione con rottura di tre legamenti) allo stesso ginocchio, quando giocava all'Università della Georgia.

Comprensibile l'atmosfera di shock nello spogliatoio dei Browns dopo la partita, il cui risultato a quel punto non è interessato più a nessuno. Il wide receiver di Cleveland Amari Cooper scuoteva la testa incredulo, il quarterback Deshaun Watson non riusciva neanche a trovare le parole. Il defensive end Myles Garrett ha solo detto: "Fa fottutamente male". "Ovviamente è una perdita enorme – ha poi commentato Cooper – Nick è il motore della squadra. Il miglior giocatore della squadra. … Sono molto triste per Nick, triste per questa squadra che perde Nick. È una tragedia".