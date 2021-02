Il Super Bowl è uno degli appuntamenti sportivi più attesi e seguiti al mondo. L’ultimo atto della stagione 2020-2021 di NFL si terrà nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio 2021 e si giocherà al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. A sfidarsi per il titolo saranno i Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, che sono i campioni in carica. I Bucs si sono guadagnati la possibilità di essere la prima squadra a poter giocare il Superbowl in casa grazie ad uno straordinario Tom Brady, che è al decimo atto finale della sua incredibile carriera (43 anni) ed alla ricerca del settimo titolo. A sfidare la squadra di Bruce Arians ci saranno i Chiefs, che hanno vinto il titolo dodici mesi fa e mettono in mostra un Patrick Mahomes in splendida forma, pronto a riscrivere tutti i record di questa lega.

Non saranno soltanto loro i protagonisti del match ma quella tra Brady e Mahomes è la sfida di spicco e si tratta di due generazioni a confronto: l’eterno quarterback di San Mateo ha 43 anni e sei titoli vinti mentre Patrick Mahomes è il giocatore più pagato nella storia della Nfl (450 milioni di dollari in dieci anni). Curiosità: quando Brady giocò il suo primo Super Bowl, ne ha disputati 10; il texano classe 1995 aveva 6 anni.

Il 55esimo Super Bowl vedrà la presenze del pubblico nonostante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19: ci saranno 25.000 fan sui 65.890 posti del Raymond James Stadium di Tampa e 7.500 saranno operatori sanitari vaccinati come annunciato la scorsa settimana dal commissario della NFL Roger Goodell. La decisione di permettere ai tifosi di prendere parte all'evento è stata concordata con i funzionari della sanità pubblica, inclusi il CDC, il Dipartimento della Salute della Florida e gli ospedali e i sistemi sanitari della zona. Oltre ai supporter, lo stadio di Tampa sarà riempito con 30.000 sagome in cartone. Questa scelta andrà certamente a vantaggio dei Bucs, che saranno padroni di casa e potranno avere più pubblico dalla loro parte.

Il Super Bowl che si disputerà nel prossimo weekend sarà il primo a mettere di fronte i due quarterback che hanno vinto le passare edizioni, ovvero Tom Brady e Patrick Mahomes. Lo spettacolo è assicurato.