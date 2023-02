Sugli spalti la rissa è furiosa, appello della Polizia: “Aiutateci ad individuare i colpevoli” Gli incidenti sono avvenuti sugli spalti della SSE Arena di Belfast dove si stava disputando la prima giornata della Premier League Darts, uno dei principali torni internazionali di freccette. Un uomo è stato ricoverato in ospedale.

A cura di Alessio Pediglieri

Dallo scorso 2 febbraio e fino al prossimo 25 maggio si disputa l'annuale Premier League Darts, un torneo internazionale di freccette itinerante organizzato dalla PDC, una delle principali organizzazioni. Un torneo che si svolge in tutta la Gran Bretagna e che prevede tappe anche in Olanda e in Germania. Durante la prima giornata della Premier League Darts disputata giovedì sera a Belfast, tutto è improvvisamente degenerato e sugli spalti è iniziata una furiosa rissa che ha coinvolto vari gruppi di tifosi.

La polizia è stata avvisata solamente dopo quanto è accaduto in tribuna alla SSE Arena di Belfast e visionando un video che è finito in rete diventando virale, dove si vede l'evolversi della scena in cui una decina di persone sono coinvolte in una rissa collettiva. Così le forze dell'ordine hanno utilizzato le immagini, che sono diventate subito virali con milioni di visualizzazioni, per cercare di risalire agli aggressori ma invano. E hanno chiesto a chi fosse presente, di denunciare il fatto e fornire ulteriori notizie utili alla Polizia.

Il video mostra un gruppo di persone che sono già al centro di una colluttazione, violentissima: spintoni, schiaffi e pugni. Dopo qualche istante invece di placarsi, si accende un'altra rissa poco distante sul fondo del filmato mentre in primo piano si aggiungono alla zuffa altre persone tra cui una donna che inizia a sferrare violentissimi pugni, mentre altri tifosi si allontano per evitare di essere colpiti.

A seguito di quando accaduto, alla Polizia di Belfast sono arrivate diverse segnalazioni: "Ci hanno avvisato di un alterco che ha coinvolto un diverso numero di persone durante un evento sportivo a East Belfast giovedì sera. Diversi testimoni" hanno riferito dalla centrale di Polizia "ci hanno riferito che due uomini e una donna sono stati aggrediti e hanno dato vita all'incidente. Le indagini sono ancora in corso, ma facciamo un appello a chiunque abbia informazioni in relazione al fatto e di contattare il 101″.

Anche perché contrariamente a quanto riportato nelle prime ore dopo gli incidenti sugli spalti, si è registrato un ferito, costretto a farsi ricoverare in ospedale a seguito dei colpi subiti nella rissa tra i tifosi che stavano assistendo alla prima giornata della Cazoo Darts Premier League del 2023 a Belfast. Che ha rovinato la notte da favola del "rookie" Chris Dobey, che ha fatto un debutto da sogno, battendo il sei volte campione in carica Michael van Gerwen e vincendo la serata di apertura a Belfast.