Spionaggio su Marcell Jacobs, Filippo Tortu si avvale della facoltà di non rispondere Filippo Tortu è stato chiamato a testimoniare nel caso che riguarda lo spionaggio ai danni di Marcell Jacobs. Il velocista italiano si è avvalso della facoltà di non rispondere.

A cura di Alessio Morra

Marcell Jacobs è stato spiato, a ordinare lo spionaggio era stato Giacomo Tortu, il fratello di Filippo che è stato convocato a Milano come testimone e ha scelto di non rispondere davanti ai pm. Tortu non è indagato e si è avvalso della facoltà di ‘astensione' prevista per legge anche per i testimoni congiunti degli indagati. Gli inquirenti hanno indagato Giacomo Tortu nell'ambito dell'inchiesta milanese sulla vicenda Equalize e delle presunte cyber-spie.

Tortu si è avvalso della facoltà di non rispondere

Nell'ambito della maxi indagine su Equalize del pm della Dda milanese, Francesco De Tommasi, e dei carabinieri è indagato anche il fratello di Filippo Tortu, indagato tecnicamente per concorso in intercettazioni abusive, perché avrebbe commissionato al gruppo guidato dall'ex superpoliziotto Carmine Gallo, morto lo scorso marzo, di acquisire informazioni sugli esiti degli analisi del sangue di Jacobs, che vinse nel 2021 l'oro olimpico nella staffetta in tandem con Tortu. Fu lo stesso Gallo a spiegare ai pm che il fratello di Tortu aveva chiesto il report di Jacobs. Filippo Tortu è stato convocato come testimone in caserma e si è avvalso dunque della facoltà di non rispondere.

Le parole di Jacobs sulla spy story

Jacobs aveva parlato di questa vicenda durante l'intervista a Belve con Francesca Fagnani. Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 aveva usato delle parole durissime: "Essere spiato dal fratello di Tortu mi ha sconvolto. Io l’avrei licenziato”. Ha usato la parola licenziato, perché Giacomo Tortu è il manager di Filippo Tortu: "Io l'avrei licenziato". Ma per il compagno della 4×100 sono state solo parole meravigliose: "Personalmente credo a Filippo quando dice di essere estraneo alla vicenda che coinvolge il fratello. Detto ciò che qualcuno abbia potuto spiare i miei cellulari mi rattrista e mi preoccupa. Aspetto che la Procura completi le indagini".