Sol Ruca: “Facevo la baby sitter e sognavo di fare la chiropratica, ora il wrestling mi spinge al limite”

La wrestler ha vinto il titolo a Torino durante lo show WWE Clash in Italy, trasmesso in mondovisione su Netflix.

La nuova campionessa intercontinentale della WWE Sol Ruca durante la sua permanenza in Italia per il WWE Clash in Italy, che ha vinto, primo Premium Live Event di wrestling trasmesso in mondovisione su Netflix dall’Italia a Torino, ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it nella qualeh ha parlato della sua passione, che è nata quando era una ragazzina e del suo rapido percorso.

"Felice del mio percorso, felice di aver condiviso il ring con dei miti"

Nonostante Sol Ruca abbia debuttato solo qualche settimana fa nel roster principale della WWE dopo alcuni anni a NXT ha già affrontato star di prima grandezza e per questo, ovviamente si dice "davvero tanto entusiasta, perché finora il mio percorso è stato assolutamente incredibile. Sono felicissima di essere potuta salire sul ring con persone del calibro di Liv Morgan, Becky Lynch e Iyo Sky, misurandomi con alcune delle più grandi di tutti i tempi. E penso di essermi fatta valere e di aver dimostrato che, insomma, posso stare anch'io a quel livello".

Alla richiesta di chi fossero i suoi modelli di riferimento quando era una ragazzina, Sol ammette di non essere stata una fan da wrestling da bambina, ma di aver iniziato a guardare la WWE solo in vista del provino con la compagnia: "Facevo da babysitter ad alcuni bambini che avevano tutte le action figure, i ring e cose del genere, e provavano le mosse tra di loro. Ma quella è stata praticamente tutta la mia esperienza con il wrestling prima di arrivare qui. Quindi, qualcuno a cui ho guardato come modello è stata sicuramente Iyo Sky non appena ho iniziato a seguire la disciplina".

"Se non avessi fatto wrestling sarei diventata uno stuntman, era una cosa su cui mi stavo preparando. Volevo anche diventare chiropratica, è per questo che ho studiato a scuola… ma alla fine mi sembra che entrambe le cose si sposino bene con il wrestling". Per il futuro, desidera affrontare Charlotte Flair e, nuovamente, il suo mito Iyo Sky.

Sol Ruca e la passione per il cibo italiano

Un’atleta come Sol Ruca ha raccontato la sua routine quotidiana di allenamento: "Ogni giorno cerco semplicemente di ascoltare il mio corpo e capire su cosa ho bisogno di lavorare, cosa devo fare. Quando sono arrivata per la prima volta a NXT e nel mondo del wrestling, facevo powerlifting e contemporaneamente ginnastica artistica, alla fine mi sono fatta male. E penso sia successo perché stavo davvero esagerando, dato che volevo solo essere la migliore. Ma il wrestling è qualcosa di così duro per il corpo che devi davvero ascoltarlo e capire di cosa ha bisogno invece di spingerlo sempre al limite. Quindi ora mi limito ad ascoltarlo e a decidere, sai, se oggi ho bisogno di fare un po' di calisthenics, un po' di verticale per migliorare la mia consapevolezza dello spazio o se devo fare allenamento per aumentare la forza o correre o qualunque cosa serva".

Sol passa poi a parlare dell’Italia: ama la pizza ed ammette che non era "abituata a mangiarla con forchetta e coltello" e che adora "la pasta ed il tiramisù, che è in assoluto il mio dolce preferito".