Sidney Eudy è morto a 63 anni, leggenda del wrestling: sul ring era anche noto come “Sid Vicious” Il mondo del wrestling è in lutto per la morte di Sidney Eudy a 63 anni avvenuta a causa di un cancro. Si tratta di uno dei maggiori interpreti del wrestling degli anni ’90. L’annuncio del figlio con un post sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il mondo del wrestling è in lutto per la morte di Sidney Eudy a 63 anni avvenuta a causa di un cancro. Si tratta di uno dei maggiori interpreti del wrestling degli anni '90 capace di vincere numerosi campionati. Il wrestler era noto con diversi soprannomi come Sid Justice o Sycho Sid, ma soprattutto Sid Vicious ispirato al cantante dei Sex Pistols. Ad annunciare la sua morte è stato il figlio Gunnar Eudy con un post su Facebook. Sid Eudy lascia la moglie, Sabrina Estes Eudy, i figli Frank e Gunnar e i nipoti.

Il campione di wrestling, alto 2 metri, ha affrontato alcuni dei più grandi nomi del settore, tra cui Shawn Michaels e Hulk Hogan. Un grande protagonista dell'universo del wrestling notissimo sul ring fin dal suo ingresso per la prima volta nel 1989, quando firmò con la World Championship Wrestling, allora un circuito emergente. Nel 1991 il debutto nella WWE come Sid Justice, come dichiarato dall'organizzazione stessa, in qualità di arbitro speciale a SummerSlam 1991. Wrestlemania ha visto Eudy nel suo evento principale due volte, nel 1992 contro Hulk Hogan e di nuovo nel 1997, contro Undertaker.

La carriera e i successi di "Sid Vicious" nel wrestling

Sidney Eudy è stato sia due volte campione WWE che due volte campione WCW. È stato anche due volte campione USWA e sette volte campione del mondo in tre federazioni differenti. La sua powerbomb, ovvero la mossa identificativa con cui chiudeva gli incontri era il suo marchio di fabbrica capace di far esaltare tutti i tifosi presenti. Sid chiuse poi la sua carriera nel 1991 quando si infortunò gravemente alla tibia della gamba sinistra per colpire l'avversario Scott Steiner.

L'annuncio della morte di Sindey Eudy con un post scritto da suo figlio Gunnar

Il post su Facebook scritto dal figlio di Sid Eudy: "Cari amici e parenti. Sono profondamente addolorato nel condividere che mio padre, Sid Eudy, è morto dopo aver combattuto contro il cancro per diversi anni. Era un uomo di forza, gentilezza e amore, e la sua presenza ci mancherà tantissimo.Apprezziamo i tuoi pensieri e le tue preghiere mentre piangiamo questa perdita. I dettagli per un servizio commemorativo saranno condivisi a breve. Grazie per il vostro sostegno. Cordiali saluti, Gunnar Eudy".