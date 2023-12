Sci oggi in TV, dove vedere slalom gigante maschile in Alta Badia e Super-G femminile in Val d’Isere: gli orari La coppa del mondo di sci alpino prosegue il suo programma in questo lungo weekend. Oggi, domenica 17 dicembre, in Alta Badia le attesissime prove dello slalom gigante maschile e il Super-G femminile in Val d’Isère. Qui tutte le informazioni su dove vedere le gare in diretta tv e streaming.

La coppa del mondo di sci alpino prosegue il suo programma in questo lungo weekend. Oggi, domenica 17 dicembre, è infatti in programma in Alta Badia l'attesissima prove di gigante maschile sulla Gran Risa e il Super-G femminile in Val d’Isère. Un appuntamento importante per l'Italia che poi replicherà la prova maschile di questa disciplina anche lunedì 18 sempre in Alta Badia. Oggi la gara prenderà dunque il via a partire dalle ore 10 e 13:30. Alle ore 11 il Super-G femminile. Per l'occasione, sono stati ben dieci gli azzurri convocati, per le discipline maschili, in vista delle gare veloci in Val Gardena dal direttore tecnico Massimo Carca.

Si aspetta un'altra prestazione importante da Dominik Paris che ha vinto la discesa in Val Gardena 22 anni dopo l'ultimo successo italiano: l'italiano non aveva mai vinto in carriera sulla Saslong e ha spezzato un digiuno di vittorie per tutto il settore maschile dello sci alpino che durava da marzo 2022. Occhi puntati che su Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca a caccia di un piazzamento alto per l'Italia. Per quanto concerne la disciplina femminile invece le azzurre si sono fermate ieri al quarto posto di Sofia Goggia, penalizzata dal pettorale di partenza, ma che ha voglia di rifarsi oggi in una delle sue piste preferite dove ha già trionfato. Qui tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming la prova dello slalom gigante maschile e del Super-G femminile.

Dove vedere lo slalom gigante maschile e il Super-G femminile in TV e in streaming

L slalom gigante maschile e il Super-G femminile saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Rai 2 così come per tutte le gare della coppa del mondo di sci alpino. Tutti i tifosi potranno vedere le gare anche sul canale Eurosport 1 HD disponibile al canale 210 della piattaforma satellitare di Sky e DAZN, entrambe riservate ad abbonati. La diretta streaming sarà invece trasmessa su Rai Play, Discovery +, su Sky Go, NOW e DAZN per dispositivi mobili.

L'orario dello slalom gigante maschile e del Super-G femminile di oggi

Lo slalom gigante maschile in Alta Badia e il Super-G femminile in Val d'Isere vanno quasi a chiudere il lungo weekend di sci. Qui il programma completo con i prossimi appuntamenti:

Lunedì 18 dicembre: ore 10 e ore 13:30, gigante maschile Alta Badia