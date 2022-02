Scappa dallo stadio dopo aver vinto il Super Bowl e corre in ospedale: è appena nato suo figlio Una giornata incredibile ha vissuto Van Jefferson, che dopo aver vinto il Super Bowl con i Rams è corso in ospedale dove la moglie stava per partorire.

A cura di Alessio Morra

I Los Angeles Rams hanno vinto per la prima volta il Super Bowl. In una finale thrilling la squadra californiana ha battuto per 23 a 20 i Cincinnati Bengals. Un successo storico, giunto al termine di un incontro bello ed emozionante. Gioia infinita per i vincitori, grande delusione per gli sconfitti che comunque sono stati autori di un percorso straordinario e stupefacente che li ha portati fino alla finale. Quando il Super Bowl è terminato tanti giocatori sono stati raggiunti in campo dai loro cari che volevano celebrare il successo con loro o cercavano di consolarli. Taylor Rapp si è preso la scena. Perché il safety dei Rams, si è inginocchiato davanti alla fidanzata, ha preso l'anello dalla tasca e ha chiesto alla ragazza di sposarlo. Una vera e propria proposta di matrimonio.

Ma tra i compagni di squadra di Rapp c'è anche chi ha vissuto un post-partita ancora molto più intenso. Perché mentre era al So-Fi Stadium la moglie di Van Jefferson, una stelle dei Rams, è andata in travaglio e di corsa ha dovuto raggiungere l'ospedale. Samaria, nei giorni precedenti alla finale, aveva rilasciato un'intervista a ‘The Athletic nella quale aveva detto di essere incinta di 40 settimane e che il secondo figlio della coppia sarebbe dovuto nascere il 17 febbraio (cioè 4 giorni dopo il Super Bowl). Ma il bimbo è arrivato con qualche giorno di anticipo.

Samaria Jefferson ha chiesto di non far sapere al marito che si stava recando in ospedale, e ha chiesto di informarlo solo a Super Bowl terminato. La ragazza è stata portata via dall'impianto di gioco in barella. Mentre Van Jefferson dopo il trionfo e la premiazione è stato informato e dalle immagini di un video finito sui social, correre insieme figlia più grande verso l'ospedale. Alla vigilia dell'incontro, sempre a ‘The Athletic', il giocatore dei Rams aveva detto: "Stanno succedendo due cose stanno. Sono felice di entrambi. Forse il nostro nuovo figlio può aspettare ancora un po', fino a dopo il Super Bowl".

Il bimbo è nato poche ore dopo il Super Bowl e l'atleta su Instagram ha postato una tenerissima foto con il neonato, poi ha detto: "Ho avuto tre trofei oggi: mia moglie, mio ​​figlio e il Super Bowl. È stata una grande giornata, fratello. Non abbiamo ancora scelto il nome".