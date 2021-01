Non sarà la prima volta in assoluto nella Nfl, la lega di football americano, ma sarà un'emozione (e una soddisfazione) particolare per Sarah Thomas far parte della squadra delle ‘zebre' che dirigerà la prossima finalissima del Superbwol. Le ‘zebre' sono gli arbitri ribattezzati così per la caratteristica divisa a righe bianche e nere verticali: il 7 febbraio, al Raymond James Stadium di Tampa (in Florida), giorno in cui l'America resterà incollata davanti alla tv per l'evento, ci sarà anche la 46enne in campo assieme agli altri sette colleghi del team guidato da Carl Cheffers: la prima donna scelta per un match del genere. È l'ennesimo tabù nello sport professionistico americano che cade con una tempistica perfetta.

Quasi sembra un copione scritto apposta: nel giorno in cui Joe Biden s'insedia alla Presidenza degli Stati Uniti, e con la vice Kamala Harris, arriva la notizia della designazione che segna un punto di svolta per uno degli appuntamenti agonistici d'eccezione negli States. "Sarah Thomas ha fatto la storia ancora una volta", ha ammesso Troy Vincent Sr, manager dell'evento. Perché ancora una volta? Thomas è alla sesta stagione in Nfl come giudice di ‘down maker'. In cosa consiste il suo compito? È l'ufficiale di campo che deve sistemare con estrema precisione la catena che indica le 10 yard da raggiungere per conquistare il primo down.

Una giornata da incorniciare per l'America dello sport e per quella ancora consapevole che sulla strada dei diritti civili c'è ancora tanto cammino da fare. Thomas s'è spinta un po' più oltre anche rispetto a Terri Valenti, altra donna a debuttare nei playoff ma non direttamente sul rettangolo verde: c'era lei nel gruppo di ufficiali di gara addetti all'instant replay per la partita di sabato scorso tra Kansas City Chiefs e Indianapolis Colt. Il conto alla rovescia è iniziato. E le due semifinali avvicinano il big match che assegnerà il titolo. Domenica i campioni in carica di Kansas City Chiefs sfideranno Buffalo Bills nella finale di Conference. Nell’altra finale, Green Bay ospita Tampa Bay.