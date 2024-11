video suggerito

Rugbista muore in campo a 18 anni: i compagni lo vedono crollare durante il riscaldamento Quale siano state le cause del malessere improvviso ancora non è chiaro: almeno in apparenza, la giovane vittima non aveva problemi di salute né c'erano state avvisaglie, sintomi sulla sua condizione fisica.

Brook Wilson stava effettuando una normale seduta di riscaldamento prima del match di touch rugby al Woodend Rugby Club di North Canterbury (in Nuova Zelanda), ma un malore improvviso ne ha stroncato la vita. È morto a 18 anni, sotto gli occhi dei compagni che erano intorno a lui in quel momento. Lo hanno visto crollare, la squadra è rimasta sotto shock per la tragedia che li ha travolti e per l'impossibilità di prestare soccorso al ragazzo. Quale siano state le cause del malessere improvviso ancora non è chiaro: almeno in apparenza, la giovane vittima non aveva problemi di salute né c'erano state avvisaglie, sintomi o altri segnali che inficiassero la sua condizione fisica. È successo tutto in maniera inaspettata ed è stato tremendo.

Il presidente del Woodend Rugby Club, Mark Paterson, ha condiviso un messaggio sui social media in cui ha espresso profondo dolore, personale e a nome del club, per quanto accaduto. "Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Brook in questo momento difficile", ha affermato il massimo dirigente. Le testimonianze di affetto nei suoi confronti si accompagnano alla tristezza che ha pervaso l0intera comunità, strettasi ai familiari di Brook in questo momento drammatico.

Scott Liddell, preside a interim della Kaiapoi High School, ha reso omaggio al giovane e ai suoi cari. "Il nostro personale e i nostri studenti ricordano con affetto Brook come qualcuno che ha vissuto la vita al massimo e un ragazzo che aveva un fantastico gruppo di compagni molto leali, cosa rara in questi tempi difficili".

Il padre di Brook, Tony, è sconvolto per la tragedia ma ha trovato la forza di parlare ringraziando tutti per il sostegno ricevuto. "Siamo semplicemente sbalorditi dallo spirito di fratellanza e dalla grande solidarietà che molte persone ci hanno mostrato – ha ammesso -. Non riesco a credere a quanto fosse popolare". Gli amici più stretti hanno organizzato alcune iniziative per raccogliere fondi da destinare alla famiglia. Il funerale dell'adolescente si svolgerà nella giornata di giovedì a Rangiora.