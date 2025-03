video suggerito

Iguana invade il campo durante il match a Miami: l'addetta ai lavori si aiuta con l'ombrello Curioso fuori programma durante il WTA 1000 di Miami con l'ingresso in campo di un lucertolone che ha costretto gli addetti ai lavori a trovare subito un modo per allontanarlo.

A cura di Marco Beltrami

Subito imprevisti nel torneo di Miami. Il primo fuori programma è andato in scena in occasione di un match del tabellone femminile del WTA 1000 tra Ruse e Kudermetova. In avvio del terzo set, il gioco è stato momentaneamente sospeso per l'invasione di campo di un'iguana. Una situazione che ha spinto gli addetti ai lavori a prendere provvedimenti immediati, anche se non proprio in modo convenzionale.

Iguana entra in campo a Miami, partita sospesa

La partita tra la tennista rumena e quella russa, è stata molto combattuta e senza un copione chiaro. In questo scenario, ecco arrivare sul terreno di gioco sul punteggio di 15-15 all'inizio del terzo set, un'iguana. Il lucertolone a poco a poco ha fatto capolino proprio sulla zona del campo di gioco sorprendendo tutti i presenti. Se le tenniste sono rimaste ferme nelle loro rispettive posizioni a fondo campo, è toccato agli steward cercare di risolvere la curiosa situazione per permettere la prosecuzione dell'incontro.

Come è stata allontanata l'iguana dal campo

A risolvere la situazione ci ha pensato una delle inservienti del WTA 1000 di Miami, che subito si è affacciata sul campo e con un ombrello in mano ha provato a "convincere" l'iguana a spostarsi. Prima ha cercato di spaventare il sauro, la donna ha iniziato a seguirlo sbattendo a più riprese l'oggetto sul cemento della Florida, nel tentativo di farlo spaventare. Un tentativo rivelatosi fortunato.

L'episodio non ha inciso sulla partita che è stata gradevole fino alla fine. A sorridere è stata la tennista rumena che dopo aver perso il secondo set, si è imposto nel terzo. Tutto superando anche momenti di tensione, come quando si è sfogata nei confronti del suo angolo urlando: "Smettetela di dire che va bene, non va bene". Appuntamento ora al prossimo turno con la speranza che non ci siano nuove invasioni di campo.