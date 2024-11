Rubano il telefono a Mo Farah, l’ex campione rincorre i ladri e recupera lo smartphone

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Mo Farah non è più in attività, ma è sempre in grande forma. E i ladri che gli hanno provato a rubare il telefono non avevano fatto bene i conti. Perché dopo aver subito il furto dello smartphone l'inglese li ha rincorsi ed è andato così forte, da costringere i malviventi a restituirglielo.

L'inseguimento vincente di Mo Farah ai ladri che gli avevano rubato lo smartphone

Mo Farah ha vinto quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi, due a Londra 2012 e due a Rio 2016, nei 5000 e 1000 metri. Un atleta straordinario, e un ragazzo d'oro, che la Regina Elisabetta nominò Cavaliere. Sir Mo Farah si è ritirato lo scorso anno, ma la passione per la corsa non l'ha persa mai e mentre faceva jogging, nei giorni scorsi, in compagnia della moglie si è lanciato all'inseguimento di alcuni ladri che gli avevano rubato lo smartphone nel Surrey.

I ladri scappano, ma lasciano il telefono al campione inglese

Farah stava facendo jogging con la moglie Tania e aveva deciso di lasciare sul ciglio della strada privata, nella tenuta super esclusiva in cui vive, ma pochi secondi dopo averlo fatto ha notato un furgone bianco che si è fermato sul ciglio della strada e ha rubato il telefono.

Il Daily Mail riferisce che il britannico ha visto tutta la scena e quando ha capito cosa era successo si è lanciato all'inseguimento di quel furgone, che aveva a bordo i ladri che stavano cercando di allontanarsi. Quando i ladri hanno capito chi avevano dietro hanno mollato il telefono e sono scappati sgasando. Sempre secondo il Mail Farah, oltre che per il tentato furto, fosse furioso per la violazione della sicurezza nella tenuta che ha guardie attive 24 ore su 24. La polizia inglese ovviamente sta indagando.