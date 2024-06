Rimette a posto il dito lussato con addosso 90 chili e vince l’oro nel sollevamento pesi: “Era tutto storto”

video suggerito

Cicely Kyle ha vinto la medaglia d'oro ai campionati nazionali di sollevamento pesi negli Stati Uniti. Ha dato lo strappo decisivo in un momento particolare della gara in pedana, quando ha rischiato di farsi male sul serio e perdere anche l'opportunità di competere per il successo. Nella vita di tutti i giorni fa l'infermiera e le sue conoscenze mediche l'hanno aiutata in quel momento a fare l'unica cosa giusta: il dito medio della mano sinistra ha ceduto sotto la pressione del bilanciere e s'è lussato, uscendo dalla sede naturale. La donna l'ha rimesso a posto poggiando il peso di 200 libbre (90 chili chirca) sulla clavicola e, sia pure quella posizione di equilibrio precario, praticando con l'altra mano una manovra di medicina d'urgenza.

La sequenza delle immagini mostra tutta la resilienza dell'atleta di sollevamento pesi. Il video della sua performance è divenuto virale per la sua reazione impressionante: "Tutto quello che pensavo – ha ammesso la 40enne Kyle – era che non potevo mollare e dovevo restare in pedana". L'americana era impegnata in una disciplina della specialità che consiste in due esercizi col bilanciere: snatch e clean and jerk.

L'incidente si è verificato nel momento clou della prova. "Mentre ero in piedi avevo l'impressione che il mio dito stesse per esplodere – ha aggiunto -. Non potevo più chiudere la mano e impugnare il bilanciere. Non avevo scelta e il fatto che io lavori in medicina d’urgenza da 10 anni mi è stato utile". Il trattamento delle articolazioni lussate è un intervento abbastanza comune, ma di solito viene messo in atto servendosi anche di un anestetico. Kyle ha fatto tutto sopra dolore, senza pensarci sopra due volte.

Ed è tanto più sorprendente il modo in cui ha agito perché lo ha fatto trovando anche il sistema per non essere travolta dal bilanciere. L'ha stabilizzato sopra la testa poi s'è aiutata con la parte superiore del corpo. Una volta sanata la dislocazione s'è andata a prendere l'oro. "Il mio dito era completamente inclinato a destra. Non avevo idea di quanto fosse folle quello che ho fatto, me ne sono resa conto effettivamente al termine della gara".

Su Instagram Kyle ha poi mostrato le condizioni del suo dito e, sorridente, ha scattato un selfie in tenuta professionale quotidiana, con tanto di stetoscopio al collo. "Torniamo alla nostra routine come assistente medico nel pronto soccorso – ha aggiunto la vincitrice dell'oro -. Il mio dito sta bene. Grazie a tutti coloro che si sono interessati a me".