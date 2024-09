video suggerito

Raygun dopo la figuraccia alle Olimpiadi è diventata numero 1 al mondo nella Breakdance: come ha fatto Bersaglio di critiche feroci dopo l'esibizione nell'evento di breakdance ai Parigi 2024, l'australiana Rachael Gunn è diventata numero 1 della disciplina per World Dancesport Federation.

A cura di Alessio Morra

L'avevamo lasciata alle Olimpiadi con una serie di prestazioni tutt'altro che esaltanti, l'avevamo poi ritrovata protagonista assoluta sui social. A distanza di un mese Rachael Gunn, meglio nota con il suo nomignolo di Raygun, la ritroviamo come numero 1 al mondo di Breakdance. La parabola perfetta per creare qualunque storia, magari anche un film o un documentario, pure perché le polemiche non mancano, e si sollevano grossi dubbi sulla modalità di calcolo della classifica mondiale della Breakdance.

Gunn popolarissimo ai Giochi di Parigi per la pessima prestazione nella breakdance

Gunn è stata una delle atlete più popolari dei Giochi di Parigi. L'australiana ha praticato la breakdance, la sua prova, ahi lei, è diventata virale, a causa della sua goffaggine e dei suoi numerosi errori. Addirittura zero punti, con una sfilza di meme con protagonista quest'atleta di 36 anni, che da un decennio pratica breakdance, ma che nella vita è professoressa alla Macquarie University.

Tutta quella popolarità è stata dannosa, c'è stato addirittura chi ha fatto partire una petizione per chiedere come sia stato possibile che Gunn abbia partecipato alle Olimpiadi. Lei dopo un po' ha risposto e ha parlato della sua grande sofferenza, perché non immaginava di vedere verso di lei tutto quell'odio.

Di Rachael Gunn se n'è parlato tanto, ma pian piano il suo trend è andato, naturalmente, a calare. Ora, però, con prepotenza torna in auge. Perché l'australiana, bersagliata di critiche per la prestazione a Parigi, è stata annunciata come numero 1 al mondo in campo femminile nella disciplina. Stavolta sì può dire per davvero che gli ultimi saranno i primi.

Perché Rachael Gunn è la numero 1 del mondo per la World Dancesport Federations

La World Dancesport Federation (WDSF) ha classificato Rachael Gunn come numero 1 della disciplina. Le polemiche sono divampate, ma naturalmente se esiste un ranking esistono delle regole che lo definiscono e per questo Gunn è finita al comando. La WDSF intanto non ha considerato le Olimpiadi per il ranking mondiale – e ciò non deve stupire, così è stato anche per il tennis che non ha dato punti né a livello ATP né WTA.

E sono state considerate solo alcune competizioni: l'Oceania Championship, vinta da Raygun, successo che le permise di qualificarsi per i Giochi di Parigi e la tappa ‘BfG World Series' di Hong Kong, precisamente le gare disputate lo scorso 27 ottobre e il 15 dicembre 2023. Considerato ciò in tanti hanno iniziato a polemizzare – è l'amaro destino di Gunn – e si sono posti dubbi e domande sul ranking della World Dancesport Federation.