Questa donna ha qualcosa, McGregor non sa chi sia ma la desidera: “Ti amo, contattami” L’appello social di Conor McGregor: appena ha visto questa donna ha avuto un solo pensiero in testa, deve trovarla a tutti i costi.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre continua ad allenarsi in attesa di un ritorno sull'ottagono del quale ancora non si vede ancora la data – quando siamo ormai ad un anno dalla sconfitta con Poirier, in cui si procurò il terribile infortunio alla caviglia – Conor Mc Gregor è sempre impegnato nelle sue giornate trascorse nel lusso sfrenato, non disdegnando nel contempo la sua attività imprenditoriale che lo vede proprietario di pub. Il numero dei locali che il 33enne lottatore possiede è salito da qualche giorno a tre, dopo l'acquisizione di un pub a Howth, nella contea di Dublino, che si va ad aggiungere ai due che già ha nella capitale, il suo pupillo Black Forge, dove spesso tira tardi col bicchiere in mano, e il Marble Arch.

Conor McGregor davanti al suo nuovo pub, il Waterside, situato in un piccolo centro sul mare

McGregor è un vulcano inarrestabile, anche sui social, dove posta a ritmo continuo, documentando allenamenti, bevute ed attacchi verbali fuori controllo – che quasi sempre poi cancella – rivolti ai suoi possibili avversari in UFC. Ma recentemente sul suo profilo Instagram è comparso un post di tenore assolutamente diverso, la cui stranezza sta anche nel fatto che l'irlandese lo ha piazzato non tramite una story, ma nella sua timeline, quindi volendolo tenere lì in maniera duratura, ed infatti è ancora visibile.

Nel post c'è la foto di una donna che giace su un letto, col braccio destro in bella mostra su cui si legge chiaramente una frase: "Vorrei scusarmi con assolutamente nessuno". E sotto, ecco una firma: Conor Mc Gregor. È infatti la citazione di una famosa frase del campione di MMA. La foto, evidentemente capitata sotto gli occhi del nativo di Dublino senza che sapesse l'identità della protagonista, è stata da lui rilanciata su Instagram, con un appello indirizzato alla persona in questione: "A questa donna, contattami, ti amo".

Con gli oltre 45 milioni di followers del suo profilo, è molto probabile che McGregor riesca a far arrivare le sue parole alla donna che cerca. Non dovrebbe tuttavia essere niente di preoccupante per il legame ultradecennale che lega il lottatore alla madre dei suoi tre figli, ma semplicemente la voglia di conoscere di persona una tifosa così speciale.

La frase tatuata sul braccio della misteriosa donna risale al 2016, quando McGregor fece la storia, diventando il primo combattente UFC in assoluto a detenere le cinture di campione mondiale in due classi di peso contemporaneamente. Dopo aver battuto Eddie Alvarez per aggiungere la cintura leggera al titolo dei pesi piuma, il dublinese disse: "Ho ridicolizzato tutti nel roster e vorrei solo dire dal profondo del mio cuore, vorrei cogliere l'occasione per scusarmi… con assolutamente nessuno. Il doppio campione fa quello che cazzo vuole!". Parole la cui sfacciataggine ha evidentemente fatto breccia nel cuore della sua tifosa: adesso il buon Conor vuole ricambiare.