Pugile va in crisi durante l’incontro e molla tutto, ha paura: “Voglio solo tornare viva a casa” Alma Ibarra ha implorato il suo allenatore di chiudere il match dopo tre round. La pugile messicana è stata messa a dura prova dall’americana Jessica McCaskill che l’ha ‘costretta’ al ritiro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Alma Ibarra ha mancato una grande opportunità al Port Tech di San Antonio. La pugile messicana aveva la possibilità di portare il suo Paese sul tetto del mondo e diventare la campionessa messicana indiscussa della storia nei pesi welter femminili. Un traguardo mancato il 5 febbraio del 2020 e che a distanza di due anni avrebbe anche potuto raggiungere nel match contro Jessica McCaskill. Ma così non è stato. L'incontro di boxe metteva in palio diverse cinture importanti e di grande prestigio da dover conquistare. La pugile americana, forte del suoi titoli e della sua fama, ha sfidato la Ibarra in un combattimento in cui la messicana era disposta a tutto pur di spezzare l'egemonia della sua rivale.

La McCaskill, grande dominatrice nelle ultime gare, ha mostrato la sua superiorità sulla messicana Ibarra concludendo la serata con una vittoria per KO tecnico. Ma cosa è successo davvero sul ring? Le immagini hanno messo in evidenza un colpo della McCaskill a dir poco potente, tanto da mettere all'angolo la sua avversaria che successivamente si rende conto di non avere più le forze per proseguire il match e cercare di portarsi a casa l'incontro. È l'inizio della fine dato che da quel momento in poi la Ibarra inizierà un serrato dialogo con il suo allenatore, quasi incredulo alla richiesta della pugile messicana di fronte alle sue parole.

Alla fine del terzo round, il suo coach la stava invogliando a fare di tutto per iniziare il quarto round. Alma Ibarra aveva subito diversi colpi, alcuni tremendi, in pieno volto. E così si è sentita alle strette, quasi impaurita dalla tenacia della sua rivale che ha mostrato grinta e determinazione da vendere. L'allenatore non credeva alle sue orecchie quando la Ibarra si è rifiutata di tornare sul ring "implorando" l'arbitro di fermare il combattimento poiché non voleva più continuare.

"Voglio solo tornare a casa viva”, ha detto con grande preoccupazione la messicana Alma Ibarra quando l'arbitro si è avvicinato per accertarsi che la pugile potesse continuare il match. Lo spettacolare gancio sinistro della McCaskill che è stato sferrato brutalmente sul volto della Ibarra nel terzo round ha rappresentato uno dei colpi decisivi per la vittoria del match. In tanti infatti avevano subito pensato che forse il ritiro sarebbe stata la scelta migliore. Era incapace di reagire e sovrastata dal ritmo dell'americana. Dopo quella decisione il suo allenatore ha continuato ad incoraggiarla e accarezzarla ma l'amarezza della Ibarra era tanta da lasciare immediatamente il ring senza nemmeno salutare la sua avversaria che nel frattempo ha festeggiato insieme al suo team.