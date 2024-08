video suggerito

Pugile finisce al tappeto ma si ritrova campione: l’avversario ha commesso una sciocchezza enorme Carlos María “Junior” Alanís ha trionfato nella categoria dei pesi superpiuma, in un modo particolare. Avversario squalificato dopo un colpo oltre la sirena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si può diventare campioni dopo essere finiti al tappeto? Sì, a giudicare da quanto accaduto a Carlos María “Junior” Alanís che ha trionfato nel titolo latino della World Boxing Organization (WBO) nella categoria dei pesi superpiuma, in un modo molto particolare. L'atleta argentino infatti è diventato il campione dopo che il suo avversario Carlos Henrique Rodrigues Da Silva è stato squalificato.

Alanis finisce ko, ma era già suonata la campana

Quest'ultimo infatti ha colpito Junior con un pugno potente dopo che però la campana aveva chiuso il quinto round. I due infatti si sono lasciati prendere la mano e hanno continuato a fronteggiarsi anche dopo la conclusione della frazione. Il brasiliano però è stato quello che ci è andato giù pesante, visto che con un colpo violentissimo al volto ha steso il 26enne di Rosario.

Il clamoroso errore del pugile brasiliano

Alanís ha accusato la botta è infatti è finito al tappeto, molto stordito. Pur rialzatosi, l'argentino è apparso provato durante il ritorno al suo angolo. Il telecronista infatti ha spiegato: "Non so se Alanís può continuare la sua gara, vediamo cosa deciderà l'arbitro. L'argentino è caduto molto male, non so se sarà recuperato per continuare. Il pugno comunque è arrivato dopo la campana".

Squalificato per un colpo rifilato a palla lontana

E infatti ecco il verdetto ufficiale, con l'argentino vincitore e il suo avversario squalificato. Una beffa per Carlos Henrique Rodrigues Da Silva che fino a quel momento sembrava essere in vantaggio ai punti, in un incontro al meglio dei 10 round. Alla fine però ha dovuto pagare a caro prezzo il suo errore che regala un'altra gioia a Junior. Con questo successo l'argentino si rilancia anche a livello internazionale, con una bella iniezione di fiducia. Ora bisognerà capire però quali sono le sue condizioni.