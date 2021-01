Dopo l'inizio difficile Luna Rossa Prada Pirelli trova la prima vittoria nelle Challenger Series della Prada Cup 2021. Il team italiano, dopo la sconfitta all'esordio contro il Team Ineos UK, nella seconda giornata di regate del trofeo che designerà l'avversario del Team New Zealand nell'America's Cup, ha battuto gli statunitensi del Team American Magic. Nell'altra regata della notte italiana Ineos si confermano la squadra da battere, dato che gli inglesi hanno nuovamente battuto American Magic e guidano ora la classifica a punteggio pieno.

A caratterizzare la seconda giornata di regate nelle acque neozelandesi sono state le condizioni metereologiche con il vento leggero e instabile che ha complicato la corsa dei superscafi. A soffrirne di più il Team American Magic che nella prima gara contro Luna Rossa non è riuscito nemmeno ad arrivare al traguardo a causa proprio della brezza troppo debole. Grazie a questo successo l’imbarcazione italiana guidata da Max Sirena dopo aver terminato la prova in 38'54" ottiene così il primo e si porta al secondo posto in classifica alle spalle del Team Ineos capolista con tre successi nelle prime tre regate di questa Prada Cup 2021.

Questa notte Luna Rossa tornerà in acqua per un doppio impegno: nella prima regata affronterà nuovamente il Team Ineos per cercare di prendersi la rivincita dopo la sconfitta al debutto; a seguire l'equipaggio italiano dovrà invece vedersela nuovamente con gli statunitensi di American Magic. Una notte dunque che potrebbe già definire quasi definitivamente le gerarchie del girone.

Risultati seconda giornata e classifica

Luna Rossa-American Magic 1-0

American Magic – Team Ineos 0-1

Classifica: Team Ineos Uk 3; Luna Rossa Prada Pirelli 1; American Magic 0.

Il calendario delle prossime gare

17 gennaio: Luna Rossa-Ineos Team UK (ore 3 italiane), American Magic-Luna Rossa (a seguire)

22 gennaio: Ineos Team UK-American Magic (ore 3 italiane), Luna Rossa-Ineos Team UK (a seguire)

23 gennaio: American Magic-Luna Rossa (ore 3 italiane), American Magic-Ineos Team (a seguire)

24 gennaio: Ineos Team UK-Luna Rossa (ore 3 italiane), Luna Rossa-American Magic (a seguire)

29 gennaio-2 febbraio: semifinale

13-22 febbraio: finale

6-15 marzo: Finale Americas' Cup