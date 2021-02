Luna Rossa-Ineos Team UK 4-0. La Prada Cup è nel segno dell'imbarcazione italiana che ha dominato e vinto le prime due tappe (su 13 complessive) delle finali 2021, avvicinandosi ancora un po' al traguardo qualificazione: adesso è a 3 punti dalla conquista del trofeo e, soprattutto, dalla qualificazione per il Match di America's Cup 2021 contro il defender Emirates Team New Zealand.

Entusiasmante la prima regata di giornata (la terza in assoluto) che il Team Prada ha conquistato sul filo dei secondi (13″), reggendo il confronto con Britannia, senza mai lasciarle spazio abbastanza e poi sfruttare il vantaggio accumulato fino alla vittoria. Cosa ha fatto la differenza appannaggio dell'equipaggio tricolore? La partenza anzitutto poi, al netto di due imbarcazioni che offrono prestazioni equilibrate, sembra siano gli equipaggi a spostare gli equilibri. Nella quarta tappa il divario diventa ancora più marcato: l'errore commesso al via da Ineos (una pericolosa impennata in partenza) permette al Team Prada di guadagnare quel vantaggio che le permette di arrivare alla prima boa davanti di 12″. Un buon margine che, complice quel che in gergo viene definito salto di vento, si allarga fino a risultare incolmabile (41″) e a determinare la quarta vittoria dello scafo italiano.

C'è grande soddisfazione ma sappiamo che la sfida non è ancora vinta – ha ammesso Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa Prada Pirelli -. Adesso le regate si fermano per qualche giorno ma impiegheremo il tempo in questa pausa per migliorarci ancora. Sappiamo che dall'Italia fanno il tifo per noi ed è bellissimo perché non c'è solo il calcio. Anche la Vela sta andando molto bene in questo momento.

Prada Cup, il calendario della finale

La finale di Prada Cup torna mercoledì 17 febbraio. In calendario ci sono gara-5 e gara-6 che prenderanno il via alle ore 4 del mattino in Italia secondo il fuso orario con la Nuova Zelanda che è avanti di 12 ore rispetto al nostro Paese. Tutte le regate sono trasmesse in diretta TVv su Rai 2 e su Sky, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go. (*Se necessaria perché nel caso un equipaggio dovesse vincere le prime 7 regate su 13 in programma si aggiudicherà il trofeo).

Mercoledì 17 febbraio

Gara-5: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4)

Gara-6: Luna Rossa vs Ineos Uk (a seguire)

Venerdì 19 febbraio

Gara-7: Luna Rossa vs Ineos Uk (ore 4)

Gara-8*: Ineos Uk vs Luna Rossa (a seguire)

Sabato 20 febbraio

Gara-9*: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4)

Gara-10*: Luna Rossa vs Ineos Uk (a seguire)

Domenica 21 febbraio

Gara-11*: Luna Rossa vs Ineos Uk (ore 4)

Gara-12*: Ineos Uk vs Luna Rossa (a seguire)

Lunedì 22 febbraio

Gara-13*: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4)