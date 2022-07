Sospesi dopo un controllo antidoping: i Mondiali di Atletica sono già finiti per i due velocisti Due atleti sono stati sospesi dai Mondiali di Atletica 2022 al termine di un controllo antidoping. Positività accertata per il maratoneta mentre il campione olimpico salterà l’evento a causa di una “manomissione”.

A cura di Fabrizio Rinelli

I Mondiali di Atletica 2022 di Eugene sono già terminati per due atleti risultati positivi ad alcune sostanze vietate dalla Wada. Lawrence Cherono e Randolph Ross, il maratoneta keniota e il velocista americano specializzato nei 400 metri, sono stati provvisoriamente sospesi dall'Athletics Integrity Unit (AIU) questo pomeriggio con effetto immediato. Una decisione a sorpresa che arriva come un fulmine a ciel sereno alla vigilia della loro attesissima performance. Cherono è infatti risultato positivo alla trimetazidina, una sostanza vietata. Un farmaco normalmente utilizzato nel trattamento dell'angina pectoris che si è già trovato in passato al centro di altri casi di doping.

Il maratoneta era arrivato secondo nella Boston Marathon di questa stagione ma anche quarto alle Olimpiadi dello scorso agosto a Tokyo. La maratona di Eugene invece si svolgerà domenica e a questo punto è chiaro che sarà costretto a saltarla. Cherono aveva anche presentato reclamo ufficiale a questa decisione ma la sua istanza è arrivata in ritardo:

"La segnalazione dei campioni dei risultati devono avvenire entro venti giorni dalla ricezione del campione – scrive l'AIU in una nota – In questo caso, il ritardo al il tempo di segnalazione è stato di 47 giorni. L'AIU ha presentato formale denuncia al laboratorio in relazione a questo ritardo inaccettabile, che ha negato l'opportunità a un altro atleta keniota di cogliere il posto del signor Cherono nella maratona". Più emblematica invece la questione relativa a Ross che ha ricevuto un'accusa per presunta violazione della Regola 2.5 delle Regole Antidoping mondiali di atletica leggera per manomissione del processo di controllo antidoping.

Ma cosa è accaduto realmente? Il 18 giugno l'AIU ha tentato senza successo di eseguire un test a Ross. A questo punto LlAIU ha imposto una sospensione provvisoria all'americano con effetto immediato che lo costringerà a non prendere parte alle batterie 400m di domenica 17 luglio. Il velocista americano è stato uno dei campioni olimpici della staffetta 4x400m a Tokyo la scorsa estate e aveva vinto anche il titolo universitario, ad aprile ad Eugene, con il tempo di 44"13, diventando il quarto miglior atleta mondiale della stagione, prima di conquistare il terzo posto ai Campionati degli Stati Uniti. Una bella botta per lui che sperava tanto di poter consolidare la sua posizione in questi Mondiali che a questo punto guarderà da lontano.