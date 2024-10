Perde il bronzo ai Mondiali di lotta nel modo più assurdo di sempre: colpa dello sciopero generale

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Scena bizzarra, ai limiti del paradosso, accaduta ai Campionati mondiali di lotta greco-romana che si stanno svolgendo in questi giorni in Albania: l'atleta francese Stefan Clément non si è potuto presentare per giocarsi la finale del terzo posto, perdendo di fatto la medaglia di bronzo a causa di uno sciopero generale dei trasporti che ha letteralmente paralizzato la città di Tirana dove si sta svolgendo la fase finale della manifestazione.

Cos'è accaduto a Stefan Clement: bus bloccato dal traffico

L'autobus dell'organizzazione della squadra francese, destinato a trasportare gli atleti e le squadre dall'hotel alla sala gare situata a Durazzo, ha lasciato i locali alle 16:10, come ogni giorno dall'inizio della competizione ha raccontato in un comunicato la federazione transalpina. Il viaggio, però, che di consueto dura 45 minuti, è stato completamente bloccato dal traffico impazzito per uno sciopero generale, impedendo così al bus di arrivare al Palazzetto dello Sport "Feti Borova" all'orario previsto. Clement non è riuscito a presentarsi in tempo per le operazioni di peso pre gara con i responsabili della nazionale francese che hanno contattato gli organizzatori: "Di fronte a questo caso di forza maggiore, la direzione tecnica della federazione ha chiesto all'organizzazione un termine eccezionale per consentire a Stefan Clément di presentarsi per la sua finale" si legge nel comunicato. Cosa avvenuta ma non sufficiente.

L'inutile rinvio, poi la squalifica per forfait

I responsabili della competizione hanno deciso di rinviare l'inizio della finale per il terzo posto, ma semplicemente nei limiti dei vincoli di trasmissione televisiva in diretta internazionale. Un lasso di tempo che non è stato sufficiente. La squadra francese, intanto, grazie all'intervento dell'ambasciata francese e dei suoi servizi di polizia ha potuto raggiungere il palazzetto il più rapidamente possibile ma purtroppo per Clement è stato tutto inutile: è arrivato pochi minuti dopo l'ultima chiamata, cosa che ha portato alla sua squalifica automatica per forfait.