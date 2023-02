Pensa di aver vinto e si ferma, poi il colpo di scena: la gara diventa indimenticabile Scene insolite al Meeting di Atletica grazie a Diribe Welteji protagonista di una gara assolutamente folle che resterà nella storia.

A cura di Marco Beltrami

La tensione alle volte gioca brutti scherzi. Ne sa qualcosa Diribe Welteji, un'atleta che ha dedicato tutta la sua giovane vita alla corsa. La mezzofondista etiope classe 2002 ha conquistato ulteriore popolarità grazie ad una situazione a dir poco particolare verificatasi nella sua ultima gara. La cornice del tutto è stata la settima edizione dell'Meeting d’athlétisme indoor de l’Eure di scena allo stadio Jesse Owens di Val-de-Reuil. La ragazza africana impegnata nei 3000 metri, ha disputato una gara che si è rivelata indimenticabile, per lei e per i tifosi.

Diribe Welteji è una delle belle speranze dell'atletica etiope. All'attivo ha tanti risultati importanti a livello giovanile, in varie discipline. Ha vinto il titolo mondiale under 20 nel 2019 negli 800 metri, un oro nei 1500 metri ai Campionati africani U20 e ha conquistato poi il quarto posto ai Mondiali del 2022. Una ragazza dunque in rampa di lancio tra i grandi e che era una delle grandi protagoniste di questo meeting indoor andato in scena in Francia.

E infatti nella prova dei 3000 metri, Diribe Welteji si è rivelata l'atleta da battere con un ritmo importante che ha subito fatto il vuoto alle sue spalle. Nessuna è riuscita a tenere il suo passo, con l'etiope che sembrava avere le mani sulla medaglia d'oro. E invece ecco il colpo di scena: Diribe dopo aver tagliato il traguardo per la penultima volta, quindi con un giro d'anticipo, si è fermata. Pensando probabilmente che la gara fosse finita, la ragazza si è addirittura seduta mentre alle sue spalle arrivavano le altre atlete.

A quel punto la "lepre" Charlotte Mouchet mezzofondista francese l'ha raggiunta e l'ha invitata a rialzarsi e rimettersi in pista. Il linguaggio del corpo di Welteji ha tradito il suo stato d'animo misto di incredulità e smarrimento. Nonostante tutto però il vantaggio accumulato in precedenza ha giocato a suo favore: non solo la ragazza ha vinto la gara, ma è riuscita addirittura a far registrare il migliore tempo dell'anno. Dopo aver vinto, questa volta per davvero, poca voglia di festeggiare: la rabbia per l'errore commesso era ancora forte.