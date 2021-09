La dedica di Monica Contrafatto: “All’Afghanistan”, dove perse la gamba sotto i colpi dei talebani Monica Graziana Contrafatto ha voluto dedicare la medaglia di bronzo conquistata nella finale dei 100 metri a Tokyo all’Afghanistan. “Un Paese che mi ha tolto qualcosa ma che in realtà mi ha dato tanto”. Nel 2012 mentre era in missione venne colpita da una bomba e le fu amputata una gamba.

A cura di Alessio Pediglieri

Subito dopo aver conquistato il bronzo in una epica finale dei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo, Monica Graziana Contrafatto ha rilasciato ai microfoni Rai una dedica molto sentita e personale, all'Afghanistan. "Un Paese che mi ha dato tanto e che mi ha tolto qualcosa, questa medaglia la dedico a loro". Il riferimento della campionessa azzurra è legato al momento in cui venne ferita, perdendo la gamba, mentre era in servizio in Afghanistan nel 2012

