Paola Egonu dominante: l’italvolley di Velasco schianta gli Stati Uniti, campioni olimpici in carica Nona vittoria dell’Italia di volley femminile alla Volley Nation League, dove le azzurre di coach Velasco hanno dato prova di tutta la loro classe e qualità, schiantando gli USA (Campionesse olimpiche in carica), 3-1. Nel segno di Paola Egonu, tornata a livelli impressionanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L’Italia femminile di volley era già sicura della presenza alle prossime Olimpiadi di Parigi e della qualificazione alla Final Eight della National Volley League, ma si è voluta comunque prendere una vittoria particolarmente significativa, in Giappone a Fukuoka, strapazzando le campione olimpiche in carica, la nazionale statunitense annientata 3-1 (25-17; 19-25; 25-15; 25-21). Pazzesca la prestazione dell'opposto azzurro Paola Egonu, in doppia cifra (migliore realizzatrice con 23 punti) , capace di trascinare la nazionale di Velasco all'ennesimo successo nel torneo.

La cura Velasco continua a produrre effetti impressionanti sull'italvolley femminile che si è subito ritrovata bella e vincente nel dopo Davide Mazzanti, un'era finita malissimo tra eliminazioni clamorose e polemiche infinite. Alla Volley Nation League 2024 le azzurre hanno espresso una pallavolo di altissimo livello che ha permesso di vincere senza ombre sugli Stati Uniti in un successo fondamentale per ottenere un miglior piazzamento in vista della fase a eliminazione diretta, che andrà in scena settimana prossima a Bangkok (Thailandia). Ora, l'ultima fatica, domani domenica 16 giugno, quando affronteranno alle 8 italiane la Serbia nell’ultimo incontro della fase preliminare.

Italia-USA 3-1, vittoria schiacciante, Egonu perfetta

L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 3-1 (25-17; 19-25; 25-15; 25-21) e ha così conquistato la nona vittoria nella Nations League di volley femminile, salendo provvisoriamente al secondo posto in classifica generale con 9 successi e 28 punti in classifica in attesa della partita della Polonia che sfiderà la Thailandia (9 vittorie e 27 punti). L'Italia ha saputo prendere il largo in avvio di primo e terzo set dimostrandosi di un’altra caratura rispetto alle americane. Più incisive sia in attacco sia a muro, sono riuscite a mantenere una pressione costante (tranne un calo nel secondo set) fornendo una proiva di enorme continuità.

Prestazione dominante di Paola Egonu, l'opposto azzurro che con i suoi 23 punti, ha chiuso in doppia cifra e prendendosi il titolo di migliore marcatrice della partita. Bene anche la schiacciatrice Myriam Sylla (13 punti, 2 ace), con Alice Degradi (9 punti), Anna Danesi (13 punti, 3 muri) e Sarah Fahr (11 punti, 4 muri). Velasco ha fatto ruotare tante azzurre permettendo anche a Ekaterina Antropova (4 punti) di dar spazio ai suoi colpi.