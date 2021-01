La pandemia da Coronavirus sta cambiando radicalmente anche il modo di vivere lo sport. Soprattutto per quanto riguarda le discipline di contatto, gli sport di squadra, obbligati a rivedere format, programmi, regole e procedure. Così, dopo l'ottimo risultato sperimentato nel basket americano con la ‘bolla' in cui si è disputata l'ultima stagione NBA al riparo da focolai di Covid-19, adesso si appresta anche il mondo della pallavolo a cimentarsi un progetto molto simile. La Nations League 2021, infatti, utilizzerà la stessa procedura per tenere al riparo il più possibile giocatori e staff coinvolti nell'evento.

La Volleyball Nations League 2021 ha così deciso di cambia ufficialmente perchè nello sport post Covid o ci si evolve e ci si adatta o si rischia di scomparire. Era già successo l'anno passato con la cancellazione dell’edizione 2020, ma per il 2021 si è studiata una alternativa che dovrebbe permettere lo svolgimento regolare dell'evento che ogni anno raccoglie le 16 migliori nazionali.

La nuova formula, ovviamente, è figlia dei protocolli anti contagio e reduce da esperienze precedenti positive: così, la Fivb (Federazione internazionale di pallavolo) ha stabilito che la manifestazione bel 2021 si svolgerà seguendo il modello della ‘bolla', isolando dall'esterno staff, squadre e organizzazione con le 16 Nazionali che saranno ospitate in un solo Paese. Non cambierà la sostanza perché la formula di base sarà sempre con un girone all’italiana così come resterà invariato il numero di partite maschili e femminili.

La sede del torneo maschile dovrebbe essere confermata nella città di Torino ma il tutto verrà ratificato ufficialmente entro la fine del mese di febbraio. Il tempo considerato necessario per riorganizzare il tutto e programmare nei minimi dettagli ciò che si è stabilito oggi, con il progetto di massima approvato in videoconferenza. Adesso ci sarà spazio e tempo per le varie singole trattative tra Paesi coinvolti, organizzatori e sedi ospitanti. Quindi l'ultima parola alla Fivb che presenterà una nota ufficiale sullo svolgimento dell'edizione 2021