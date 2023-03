Orrenda caduta di Llopis agli Europei di atletica: inciampa nell’ultimo ostacolo e batte la testa Nella finale 60 metri ostacoli agli Europei Indoor di Istanbul, lo spagnolo Quique Llopis è caduto rovinosamente a terra a pochi metri dal traguardo: per diversi secondi è rimasto semi esanime a terra, a volto in giù. Trasportato in ospedale, le condizioni non sembrano comunque critiche.

A cura di Alessio Pediglieri

Paurosa caduta a pochi metri dal traguardo per lo spagnolo Quique Llopis nella finale europea dei 60 metri ad ostacoli vinta dallo svizzero Joseph in 7″41, davanti al polacco Szymanski (7″56), e al francese Kwaou-Mathey che in 7″59 ha beffato per pochi millesimi Lorenzo Simonelli, solamente quarto mentre quinto è arrivato l'altro azzurro in gara, Dal Molin in 7″62.

Ma al di là della delusione cocente per i nostri colori beffati per un nulla sulla linea d'arrivo ad aver tenuto col fiato sospeso tutti i presenti all'Arena di Istanbul subito dopo l'arrivo sono state le condizioni fisiche di Llopis che è caduto rovinosamente in pista all'ultimo ostacolo, rimanendo immobile viso riverso a terra, per diversi secondi. Attimi di paura e apprensione con lo staff medico immediatamente allertato e subito intervenuto: subito coperto dai teli, medicato sul posto, Llopis è stato poi trasportato fuori dalla struttura per dirigersi in ospedale per ulteriori accertamenti.

L'atleta spagnolo è stato prima immobilizzato sulla barella e con un collare per bloccargli i movimenti all'altezza del collo, evitando eventuali ulteriori pericolose conseguenze in attesa degli accertamenti finali. Le prime notizie comunque sembrano confortanti: Llopis è rimasto sempre cosciente e vigile malgrado il terribile impatto che lo ha visto protagonista nella finale europea 60 metri ostacoli. poi, poco prima di lasciare il palazzetto, ha alzato il pollice verso le tribune rassicurando sulle proprie condizioni.

Quique llopis si era comportato benissimo agli Europei in Turchia dove si era qualificato per la finale dei 60 metri ostacoli in modo perentorio, aspirando anche per un posto sul podio. L'atleta spagnolo, infatti, aveva poco prima ritoccato il record nazionale, correndo in 7.48. La finale è stata comunque straordinariamente equilibrata e ha visto protagonisti anche i due italiani presenti. Purtroppo per loro, un podio (e medaglia) svanite per un capello: Lorenzo Simonelli ha sfiorato la medaglia di bronzo, sfuggitagli solamente per 5 maledetti millesimi di secondo!