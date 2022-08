Oro all’ultimo assalto per Di Liberto e Rizza, la canoa velocità è azzurra agli Europei Andrea Di Liberto e Manfredi Rizza infilano al collo il metallo più prezioso nella finalissima ai Campionati Europei di canoa velocità. La vittoria è arrivata per 11 millesimi, davanti a Polonia e Lituania.

Ancora una medaglia d'oro conquistata in acqua ma nel K2 200 maschile. Andrea Di Liberto e Manfredi Rizza la infilano al collo nella finalissima di specialità ai Campionati Europei di canoa velocità ospitati a Monaco di Baviera. Ce l'hanno fatta a margine di una gara durissima, equilibrata, con gli ultimi colpi sferrati con la forza delle braccia, salendo sul podio più alto.

Undici millesimi (31″662), nulla che sia visibile all'occhio umano. Una frazione di tempo così breve che è come un battito di ciglia ma è stata sufficiente per avere la meglio sui polacchi Stepun e Grabowski (argento), terzo posto per la Lituania di Seja e Navakauskas (bronzo). Un successo bellissimo e pazzesco per la coppia tricolore, in un finale avvincente. Grazie all'exploit di Rizza e Di Liberto è salito a tre il numero delle medaglie ottenute finora dalla spedizione nazionale in questa edizione continentale.

La prima era arrivata nella giornata di ieri, è l'argento strappato da Nicolae Craciun e Daniele Santini. Un podio giunto nella finale della specialità non olimpica del C2 1000 maschile con il tempo di 3'34″317, staccati di oltre un secondo (+1.421) dall'oro appannaggio della Germania rappresentata da Sebastian Brendel e Tim Hecker (3'32″896). A completare la zona medaglia è stata l'Ungheria con Balazs Adolf e Daniel Fejes (+1.689).

Oro, argento e bronzo. Il filotto è stato completato nella stessa giornata da Carlo Tacchini nella specialità olimpica del C1 1000 maschile. L'italiano ha dato tutto, sfiorando di pochissimo il secondo posto per meno di un secondo: il gap 0.351 ha favorito il ceco, Martin Fuksa (secondo in 3'50″032). Inarrivabile il vincitore che ha viaggiato a ritmi più alti: è il rumeno Catalin Chirila, primo in 3:49.681. Ai piedi del podio l’ucraino Pavlo Altukhov (+4.930).