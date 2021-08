Olimpiadi oggi, programma gare e orari TV Italia: ginnastica su Rai e Discovery+, il giorno di Vanessa Ferrari Tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo in programma oggi, lunedì 2 agosto 2021, e gli italiani in finale nella decima giornata dei Giochi Olimpici, nella quale si assegnano 22 medaglie d’oro. Riflettori puntati sulla ginnastica artistica con la finale di corpo libero che vedrà protagonista Vanessa Ferrari e sulle squadre di pallanuoto maschile e pallavolo femminile, impegnate rispettivamente contro Ungheria e Stati Uniti.

A cura di Valerio Albertini

Oggi, lunedì 2 agosto 2021, è la decima giornata delle Olimpiadi di Tokyo e saranno assegnate altre 22 medaglie d'oro, che finiranno al collo degli atleti che se le saranno meritate al termine di altrettante finali. Giornata importante anche per il team italiano, che sarà impegnato a partire dall'1:30 con Riccardo Manzetti e Tommaso Chelli nel tiro a segno maschile 25 metri pistola, mentre la gare termineranno alle ore 15 con gli ottavi di finale dei tornei maschile e femminile di beach volley.

Riflettori puntati su Vanessa Ferrari, pronta a giocarsi una medaglia nella finale della specialità corpo libero di ginnastica artistica, prevista alle ore 10:45. Giornata importante anche per gli sport di squadra, con la squadra di pallanuoto maschile che affronterà l'Ungheria e quella di pallavolo femminile pronta a giocarsi il big match con gli Stati Uniti.

Gli azzurri e le azzurre saranno protagonisti anche nelle qualificazioni di ciclismo su pista nella specialità di inseguimento a squadre. Attesa, infine, anche per la gara di salto ad ostacoli a squadre di equitazione, che vedrà protagonisti i nostri Susanna Bordone, Stefano Brecciaroli, Vittoria Panizzon e Arianna Schivo.

Ecco il programma delle Olimpiadi di lunedì 2 agosto con le 22 finali di oggi:

1:30 – Tiro a segno pistola 25 metri maschile (qualificazioni)

2:00 – Atletica lancio del martello maschile (qualificazioni)

2:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

2:00 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

2:30 – Canoa sprint K1 200 metri femminile (batterie)

2:30 – Hockey su prato femminile (quarti di finale)

2:35 – Atletica 1500 metri femminile (batterie)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

3:00 – Pallanuoto maschile Ungheria-Italia (fase a gironi)

3:00 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (ottavi di finale)

3:00 – Basket femminile (fase a gironi)

3:05 – Canoa sprint C2 1000 metri maschile (batterie); K1 1000 metri maschile (batterie)

3:20 – Atletica salto in lungo maschile (finale)

4:00 – Canoa sprint K2 500 metri femminile (batterie)

4:00 – Lotta greco-romana -60 kg e -130 kg maschile (ripescaggi)

4:00 – Lotta libera -76 kg femminile (ripescaggi)

4:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

4:05 – Pallavolo femminile Stati Uniti-Italia (fase a gironi)

4:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

4:30 – Lotta greco-romana -77 kg e -97 kg maschile (ottavi di finale)

4:30 – Lotta libera -68 kg femminile (ottavi di finale)

4:30 – Tiro a segno carabina 3 posizioni 50 metri maschile (qualificazioni)

4:45 – Canoa sprint K1 200 metri femminile (quarti di finale)

4:50 – Atletica 100 metri ostacoli femminile (finale)

4:50 – Pesi -87 kg e +87 kg femminile

5:00 – Baseball maschile (winners bracket, secondo round)

5:00 – Hockey su prato femminile (quarti di finale)

5:00 – Vela 470 femminile (regate)

5:06 – Canoa sprint C2 1000 metri maschile (quarti di finale); K1 1000 metri maschile (quarti di finale); K2 500 metri femminile (quarti di finale)

5:50 – Lotta greco-romana -77 kg e -97 kg maschile, -68 kg femminile (quarti di finale)

6:00 – Badminton doppio femminile (finale bronzo e finale)

6:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

6:40 – Basket femminile (fase a gironi)

7:10 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

7:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

7:2o – Pallavolo femminile (fase a gironi)

7:30 – Vela 49er FX femminile (finale)

7:30 – Tiro a segno pistola 25 metri maschile (finale)

7:30 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (quarti di finale)

8:00 – Tuffi 3 metri trampolino maschile (eliminatorie)

8:30 – Vela 49er FX maschile (finale)

8:30 – Ciclismo su pista team sprint femminile (qualificazioni)

8:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

8:50 – Pesi -87 kg femminile (finale)

8:54 – Ciclismo su pista inseguimento femminile a squadre (qualificazioni)

9:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

9:50 – Ciclismo su pista team sprint femminile (quarti di finale)

9:50 – Tiro a segno carabina 3 posizioni 50 metri maschile (finale)

10:00 – Sport equestri salto a ostacoli individuale (semifinali):

10:00 – Calcio femminile (semifinali)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

10:00 – Ginnastica artistica anelli maschile (finale)

10:02 – Ciclismo su pista inseguimento maschile a squadre (qualificazioni)

10:20 – Basket femminile (fase a gironi)

10:45 – Ginnastica artistica corpo libero femminile (finale)

11:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

11:06 – Ciclismo su pista team sprint femminile (finale bronzo e finale)

11:15 – Lotta greco-romana -77 kg maschile (semifinali)

11:20 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

11:30 – Hockey su prato femminile (quarti di finale)

11:30 – Atletica salto con l'asta maschile (finale)

11:35 – Lotta greco-romana -97 kg maschile (semifinali)

11:55 – Lotta libera -68 kg femminile (semifinali)

12:00 – Baseball maschile (winners bracket, secondo round)

12:20 – Atletica salto con l'asta femminile (qualificazioni)

12:30 – Lotta greco-romana -60 kg maschile (finale bronzo)

12:30 – Nuoto sincronizzato duetto libero (preliminari)

12:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

12:30 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (quarti di finale)

12:40 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

12:50 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

12:50 – Pesi -64 kg femminile (finale)

12:55 – Lotta greco-romana -60 kg maschile (finale)

13:00 – Atletica lancio del disco femminile (finale)

13:00 – Calcio femminile (semifinali)

13:00 – Badminton singolo maschile (finale bronzo e finale)

13:05 – Atletica 400 metri maschile (semifinali)

13:05 – Lotta greco-romana -130 kg maschile (finale bronzo e finale)

13:45 – Sport equestri salto con ostacoli individuale (finale)

13:55 – Lotta libera -76 kg femminile (finale bronzo)

14:00 – Basket femminile (fase a gironi)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

14:00 – Hockey su prato femminile (quarti di finale)

14:15 – Atletica 3000 metri siepi maschile (finale)

14:20 – Lotta libera -76 kg femminile (finale)

14:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

14:40 – Atletica 5000 metri femminile (finale)

14:45 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale)

Olimpiadi 2 agosto in TV su Rai e Discovery+, dove vedere le gare degli italiani

Il servizio di streaming a pagamento Discovery+ manderà in onda in diretta tutte le gare dei Giochi Olimpici previste per lunedì 2 agosto, avendo acquistato i diritti per ogni sfida di Tokyo 2020. La Rai trasmetterà in diretta in chiaro una parte delle gare in programma, con Rai 2 che ha previsto quattro spazi live: dalle ore 0:30 alle ore 8:30, dalle ore 8:45 alle ore 11, dalle ore 11:10 alle ore 13 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30.