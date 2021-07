Olimpiadi oggi, programma gare e orari TV Italia: ciclismo su Rai e Discovery+, taekwondo con Dell’Aquila Le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2021 in programma oggi, sabato 24 luglio 2021. Si assegnano le prime medaglie ai Giochi Olimpici 2021, l’attenzione è posta soprattutto sulla scherma e sul ciclismo. In programma anche gare di Basket e Pallavolo. Ecco gli orari italiani per vedere le Olimpiadi di Tokyo in TV.

A cura di Alessio Morra

Programma ricchissimo oggi alle Olimpiadi di Tokyo, dove si assegnano le prime medaglie. L'Italia attende con trepidazione la prova su strada maschile di Ciclismo e soprattutto le gare di schema, sport che solitamente dà grandi gioie ai colori azzurri. Si tengono le gare di spada femminile e della sciabola maschile, oltre alle prime fasi del torneo di tennis. E c'è anche il taekwondo con Dell'Aquila.

Olimpiadi di Ciclismo: gli orari della gara

L'appuntamento con la prova di ciclismo in linea maschile è sempre molto atteso. L'Italia in passato spesso è riuscita a cogliere la medaglia d'oro. Si parte alle 4 ora italiana e la corsa dovrebbe approssimativamente durare 7 ore e dunque si chiuderà verso le 11 del mattino italiane. La gara sarà trasmessa sia in diretta TV da Rai 2, che la intervallerà con una serie di avvenimenti di rilievo, che da Discovery+ sia in streaming che in TV su Eurosport.

Scherma alle Olimpiadi: dove vederla in TV

Questa è anche la prima grande giornata della Scherma italiana con le gare della spada femminile e della sciabola maschile. Nella notte iniziano i tabelloni delle due specialità si terranno dalle 2 ora italiana i trentaduesimi, poi sedicesimi, ottavi e quarti di finale in successione. Breve pausa prima delle gare che valgono una medaglia. Alle 10.30 le semifinali della spada femminile, un'ora quelle della sciabola maschile e a seguire le finali per il bronzo e l'oro. Tutti in diretta in chiaro su Rai 2, ma anche su Discovery+, che trasmetterà tutti gli eventi in diretta integrale.

Dell'Aquila in gara nel Taekwondo: gli orari su Discovery+, Eurosport e Rai2

Si tengono oggi le gare dei – 58 kg e femminile – 49 kg maschili di Taekwondo. L'Italia confida molto in Vito Dell'Aquila, un ragazzo di vent'anni, di Mesagne, che sogna la medaglia nella categoria -49 kg maschili. Le gare di Taekwondo saranno trasmesse integralmente da Discovery+ in streaming e su Eurosport, e quelle principali anche in diretta in chiaro su Rai 2, con finale in programma alle 14.45.

Olimpiadi tennis, Musetti-Millman, Fognini-Sugita, Sonego-Daniel: gli orari

Iniziano anche i tornei di tennis – sia quelli del singolare maschile che femminile. In campo subito i tre tennisti italiani presenti in tabellone, due di essi affrontano dei tennisti giapponesi. Musetti inizia alle 4 ora italiana, sul campo 9, contro Millman. Mentre Sonego-Daniel è in programma come secondo match sul campo numero 1 e non inizierà prima delle 5.30 italiane. Fognini-Sugita è invece il terzo match sul campo 3, in programma nella mattinata italiana. Su quel campo si parte con Sara Errani che affronta la russa Anastasia Pavlyucenkova testa di serie numero 13.

Tokyo 2021, il programma competo delle gare di oggi 24 luglio

Ecco tutte le gare in programma oggi, sabato 24 luglio, alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

1:30 – Canottaggio singolo femminile (ripescaggi)

1:30 – Tiro a segno carabina femminile 10 metri (qualificazioni)

2:00 – Scherma spada femminile e sciabola maschile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

2:00 – Badminton singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto (fase a gironi)

2:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

2:00 – Tennistavolo singolo maschile e femminile e doppio misto (primo turno)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (turni preliminari)

2:00 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

2:20 – Pesi femminile -49 kg

2:30 – Tiro con l'arco team mixed (ottavi di finale)

2:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

2:30 – Canottaggio doppio femminile e maschile (ripescaggi), due senza femminile (batterie)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (turni preliminari)

3:00 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

3:00 – Softball (fase a gironi)

3:00 – Ginnastica artistica maschile (qualificazioni)

3:00 – Taekwondo maschile -58 kg e femminile -49 kg (ottavi di finale)

3:15 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

3:20 – Canottaggio due senza maschile e doppio pl femminile (batterie)

3:45 – Tiro a segno carabina femminile 10 metri (finale)

4:00 – Judo maschile -60 kg e femminile -48 kg (eliminatorie e quarti di finale)

4:00 – Ciclismo su strada maschile (prova in linea)

4:00 – Tennis singolo maschile e femminile (primo turno)

4:00 – Pugilato maschile 63-69 kg, 75-81 kg, 81-91 kg e femminile 54-57 kg (primo turno)

4:05 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

4:15 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

4:20 – Canottaggio doppio pl maschile e quattro senza femminile (batterie)

4:45 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

5:00 – Beach volley maschile e femminile (turni preliminari)

5:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

5:10 – Canottaggio maschile quattro senza (batterie)

5:15 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

6:00 – Tiro a segno pistola maschile 10 metri (qualificazioni)

6:50 – Pesi femminile -49 kg (finale)

7:00 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

7:00 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

7:00 – Taekwondo maschile -58 kg e femminile -49 kg (quarti di finale)

7:15 – Tiro con l'arco team mixed (quarti di finale)

7:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

7:15 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (primo turno)

7:20 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

7:25 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

7:30 – Ginnastica artistica maschile (qualificazioni)

7:30 – Softball (fase a gironi)

8:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

8:00 – Tiro con l'arco team mixed (semifinali)

8:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

8:25 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

8:30 – Tiro a segno pistola maschile 1o metri (finale)

8:30 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

9:00 – Taekwondo maschile -58 kg e femminile -49 kg (semifinali)

9:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

9:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

9:25 – Tiro con l'arco team mixed (finale bronzo e finale)

9:30 – Calcio femminile (fase a gironi)

10:00 – Judo maschile -60 kg e femminile -48 kg (ripescaggi)

10:00 – Sport equestri dressage (day 1)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

10:00 – Pugilato maschile 63-69 kg, 75-81 kg e 81-91 kg e femminile 54-57 kg (primo turno)

10:30 – Scherma spada femminile (semifinali)

10:30 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

10:30 – Calcio femminile (fase a gironi)

11:00 – Badminton singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto (fase a gironi)

11:08 – Judo femminile -48 kg (finale bronzo e finale)

11:20 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

11:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

11:30 – Scherma sciabola maschile (semifinali)

11:39 – Judo maschile -60 kg (finale bronzo e finale)

11:40 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

12:00 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

12:00 – Taekwondo maschile -58 kg e femminile -49 kg (ripescaggi)

12:00 – Nuoto maschile 400 metri misti e femminile 100 metri farfalla (batterie)

12:05 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

12:30 – Calcio femminile (fase a gironi)

12:30 – Ginnastica artistica maschile (qualificazioni)

12:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

12:30 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (primo turno)

12:30 – Scherma spada femminile (finale bronzo)

12:40 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

12:40 – Nuoto maschile 400 metri stile libero (batterie)

12:45 – Scherma sciabola maschile (finale bronzo)

12:50 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

13:00 – Calcio femminile (fase a gironi)

13:00 – Softball (fase a gironi)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

13:00 – Scherma spada femminile e sciabola maschile (finale)

13:10 – Nuoto femminile 400 metri misti (batterie)

13:30 – Taekwondo femminile -49 kg e maschile -58 kg (finale bronzo)

13:30 – Calcio femminile (fase a gironi)

13:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

13:45 – Nuoto maschile 100 metri rana (batterie)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

14:00 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

14:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

14:15 – Nuoto femminile staffetta 4×100 metri stile libero (batterie)

14:25 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

14:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

14:45 – Taekwondo maschile -58 kg (finale)

15:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)