Prosegue tra non poche difficoltà la marcia d'avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo. La terza ondata di Coronavirus preoccupa e non poco i vertici del Paese del Sol Levate e gli organizzatori dei Giochi che stanno cercando di correre ai ripari. Le ultime indiscrezioni raccontano della possibilità di far disputare le Olimpiadi senza spettatori stranieri. Un'idea concreta che sarà sottoposta anche al Comitato Olimpico Internazionale.

Il governo giapponese avrebbe deciso di escludere gli spettatori provenienti dall'estero in occasione di tutte le gare in programma alle Olimpiadi di Tokyo. Una strategia finalizzata a contenere un'ulteriore diffusione del Coronavirus, che è stata resa di dominio pubblico dall'agenzia di stampa Kyodo, che ha fatto riferimento a fonti a conoscenza del dossier. Riduzione drastica degli ingressi provenienti dagli altri Paesi e dunque rischio limitato di exploit di nuovi casi, con buona pace dello "spettacolo" olimpico. La decisione finale, sarà comunicata negli ultimi giorni di marzo, in occasione della riunione tra il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e gli organizzatori dei Giochi.

Non sembra esserci dunque pace per le Olimpiadi di Tokyo che già si sarebbero dovute tenere nella scorsa estate e sono state invece rinviate all'estate 2021, 23 luglio all'8 agosto. In questi mesi, si è parlato anche della possibilità di un nuovo rinvio e di un annullamento, anche se gli organizzatori e il governo giapponese non hanno mai preso in considerazione queste ipotesi. Quello che al momento sembra essere certo è che la cerimonia di apertura si terrà a porte chiuse, il resto invece è una vera e propria incognita, con la speranza che nelle prossime settimane arrivino buone notizie dal fronte della pandemia.