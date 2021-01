L'Italia avrà il proprio inno ai Giochi Olimpici di Tokyo. Gli atleti potranno sfilare con la divisa ufficiale, tutti in riga dietro la bandiera tricolore e gareggiare non da privati cittadini ammessi alle competizioni per meriti e risultati sportivi ma da rappresentanti della propria nazione. Se vi sembra così strano vi siete persi l'ennesimo episodio a detrimento della credibilità all'estero del nostro Paese che ha rischiato seriamente di andare incontro a una delle più grandi figuracce a livello mondiale per un brutto pasticcio.

Tutto è iniziato con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 (sotto il primo Governo Conte sostenuto da MoVimento 5 Stelle – Lega) di quanto stabilito nella legge di bilancio del 2018: il Coni venne reso una sorta di azienda con la quale stipulare un contratto di servizio, subordinato nell'ambito delle sue funzioni alla Sport & Servizi. È la società che struttura e CdA propri, una sua pianta organica e un patrimonio che annovera anche lo stadio Olimpico di Roma; opera sotto il controllo del ministero dell'Economia e delle Finanze; regge i cordoni della borsa e distribuisce i finanziamenti dello Stato al sistema sportivo italiano.

Tradotto in soldoni: sui 408 milioni di finanziamento, 368 sono rimasti di pertinenza propria mentre solo 40 sono stati destinati alla preparazione olimpica di alto livello. Ecco perché, di fatto, la ‘Spa' è divenuta il braccio operativo del Governo, esautorando asset e pianta organica del Coni, violando una delle direttive essenziali della Carta Olimpica: indipendenza del Comitato olimpico dal potere politico come sancito al comma 6 dell'articolo 17: "I Comitati Olimpici Nazionali devono preservare la propria autonomia e resistere a pressioni di qualsiasi tipo, incluse quelle politiche, giuridiche, religiose e economiche".

Il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri in extremis ha evitato che la farsa (in 25 mesi l'Italia non è mai riuscita a trovare una soluzione come richiesto dal Comitato Olimpico Internazionale) si trasformasse in tragedia. L'autonomia del Coni adesso è salva "e ogni rischio, per quanto minimo, di sanzioni da parte del Cio svanisce: siamo riusciti a portare a casa l’obiettivo di salvare l’immagine del Paese, nonostante il Governo dimissionario", ha ammesso Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.

La soluzione tampone è stata trovata e nella giornata di domani dal Cio non arriverà la punizione ventilata: una sospensione che avrebbe costretto gli atleti italiani a presentarsi all'appuntamento nel Sol Levante senza simboli nazionali. Una sanzione che avrebbe innescato un meccanismo disastroso come la mancata erogazione del contributo complessivo (925 milioni di dollari), o una quota, riservato alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026.

Adesso la palla passa al Parlamento che dovrà tramutare in legge l'ultimo atto varato d'urgenza da un Governo dimissionario: "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano".