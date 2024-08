video suggerito

Olimpiadi 2024, italiani in gara e programma oggi 2 agosto: risultati, orari, finali e dove vedere le gare in TV Gli italiani in gara il 2 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024: 27 le medaglie in palio e le finali in programma. Speranze di medaglia per Razzetti e Depalano nel Nuoto e nel Canottaggio. Il programma completo con i risultati e gli orari delle finali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Giovedì 2 agosto, le Olimpiadi di Parigi 2024 sono alla settima giornata di gare. L'Italia è attualmente 8ª nella classifica delle medaglie conquistate (ne sono 16, tra cui 5 ori, 7 argenti, 4 bronzi): ieri gli exploit valsi l'oro di Giovanni De Gennaro nella Canoa slalom e di Alice Bellandi nel Judo (-78 kg) e l'argento nel fioretto femminile a squadre, oggi spera di conquistarne altre che potrebbero arrivare dalle finali nei Tuffi, nel Canottaggio e nel Nuoto (in particolare con Alberto Razzetti alla terza finale in questi Giochi nei 200 misti maschili).

Emozioni forti può regalarle anche Lorenzo Musetti che s'è qualificato nella semifinale del singolare maschile di Tennis dove sfiderà Novak Djokovic, così come Errani–Paolini nel doppio femminile. Da seguire anche il debutto di Nadia Battocletti, neo campionessa d’Europa sui 5.000 e 10.000 metri femminili, impegnata nelle batterie sui 5.000; nei preliminari dei 100 m femminili ci sarà il bronzo europeo Zaynab Dosso, poi spazio al lancio del peso con Leonardo Fabbri, detentore del titolo continentale e dell'argento mondiale.

Le finali sono in programma in diversi orari della giornata. La diretta Tv delle Olimpiadi è trasmessa in chiaro per tutti su Rai 2 e su Discovery+ (per abbonati) che manda in onda tutti di Giochi Parigi 2024 in esclusiva. Qui nel dettaglio il programma completo e gli orari di tutte le gare con gli atleti italiani.

Il programma dell'Italia oggi 2 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024: risultati, finali e medaglie

In questa giornata saranno 27 le medaglie d'oro da assegnare in altrettanti finali. Cinque al momento quelle che vedono protagonisti gli atleti italiani: nei Tuffi ci sono Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci (Trampolino 3 metri sincronizzato); nel Canottaggio in gara Davide Comini e Giovanni Codato (due senza senior maschile), Stefano Oppo e Gabriel Soares (doppio pesi leggeri maschile); nel nuoto ci sono Deplano (50 metri stile libero maschile) e Razzetti (200 misti maschili).

09:00 GOLF

Stroke Play individuale maschile, primo giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero)

Stroke Play individuale maschile, primo giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero) 09:30 TIRO CON l'ARCO

Squadre miste, ottavi di finale (Italia-Francia)

Squadre miste, ottavi di finale (Italia-Francia) 09:30 TIRO A VOLO

Skeet maschile, qualificazioni (Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti)

Skeet maschile, qualificazioni (Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti) 09:30 CANOTTAGGIO

singolo senior maschile, Finale F

singolo senior maschile, Finale F 09:30 TIRO SPORTIVO

carabina 3 posizioni 50 metri femminile

carabina 3 posizioni 50 metri femminile 09:42 CANOTTAGGIO

singolo senior femminile, Finale F0

singolo senior femminile, Finale F0 09:54 CANOTTAGGIO

singolo senior maschile, Finale E

singolo senior maschile, Finale E 10:00 BEACH VOLLEY

Fase a gironi maschile (Italia-Cile)

Fase a gironi maschile (Italia-Cile) 10:00 JUDO

+78 kg femminili, eliminatorie (Asya Tavano)

+78 kg femminili, eliminatorie (Asya Tavano) 10:06 CANOTTAGGIO

singolo senior femminile, Finale E

singolo senior femminile, Finale E 10:18 CANOTTAGGIO

singolo senior maschile, Finale D

singolo senior maschile, Finale D 10:42 CANOTTAGGIO

due senza senior maschile, Finale B (Davide Comini, Giovanni Codato)

10:54 CANOTTAGGIO

due senza senior femminile, Finale B

due senza senior femminile, Finale B 11:00 TUFFI

trampolino 3 metri sincro maschile, Finale (Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci)

11:06 CANOTTAGGIO

doppio pesi leggeri maschile, Finale B

doppio pesi leggeri maschile, Finale B 11:18 CANOTTAGGIO

doppio pesi leggeri femminile, Finale B

doppio pesi leggeri femminile, Finale B 11:10 ATLETICA

1500 maschili, batterie (Ossama Meslek, Pietro Arese, Federico Riva)

1500 maschili, batterie (Ossama Meslek, Pietro Arese, Federico Riva) 11:17 NUOTO

200 misti femminili, batterie (Sara Franceschi)

200 misti femminili, batterie (Sara Franceschi) 11:40 NUOTO

800 stile libero femminili, batterie (Simona Quadarella)

800 stile libero femminili, batterie (Simona Quadarella) 11:50 ATLETICA

100 femminili, batterie (Zaynab Dosso)

100 femminili, batterie (Zaynab Dosso) 12:00 TENNIS

doppio femminile, semifinale (Errani-Paolini vs Muchova-Noskova)

doppio femminile, semifinale (Errani-Paolini vs Muchova-Noskova) 12:02 CANOTTAGGIO

doppio pesi leggeri maschile, Finale A (Stefano Oppo e Gabriel Soares)

12:03 NUOTO

staffetta 4×100 m mista, batterie (Italia)

staffetta 4×100 m mista, batterie (Italia) 12:05 VELA

dinghy misto, regate (Elena Berta, Bruno Festo)

dinghy misto, regate (Elena Berta, Bruno Festo) 12:15 VELA

dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani)

dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani) 12:22 CANOTTAGGIO

doppio pesi leggeri femminile, Finale A

doppio pesi leggeri femminile, Finale A 13:30 SCHERMA

spada a squadre maschile, quarti di finale (Italia-Cechia)

spada a squadre maschile, quarti di finale (Italia-Cechia) 13:50 GINNASTICA

Trampolino elastico individuale femminile

Trampolino elastico individuale femminile 14:00 EQUITAZIONE

salto ostacoli a squadre

salto ostacoli a squadre 14:03 VELA

Windsurf femminili, Finali

Windsurf femminili, Finali 14:23 VELA

Windsurf uomini, Finali

Windsurf uomini, Finali 15:00 Budminton

doppio misto, Finali per il bronzo e per l'oro

doppio misto, Finali per il bronzo e per l'oro 15:30 CANOA SLALOM

kayak cross maschile, time trial (Giovanni De Gennaro)

kayak cross maschile, time trial (Giovanni De Gennaro) 15:35 VELA

dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini)

dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini) 15:35 PALLANUOTO

fase a gironi femminile (Grecia-Italia)

fase a gironi femminile (Grecia-Italia) 16:00 TENNIS

Singolare femminile, finale per il bronzo

Singolare femminile, finale per il bronzo 16:40 CANOA SLALOM

kayak cross femminile, time trial (Marta Bertoncelli, Stefanie Horn)

kayak cross femminile, time trial (Marta Bertoncelli, Stefanie Horn) 16:43 TIRO CON L’ARCO

Squadre miste, finale per l’oro

Squadre miste, finale per l’oro 17:38 BOXE

+92 kg maschile, quarti di finale (Diego Lenzi)

+92 kg maschile, quarti di finale (Diego Lenzi) 18:00 TENNIS

Doppio misto, finale per il bronzo

Doppio misto, finale per il bronzo 18:10 ATLETICA

5000 femminili, batterie (Nadia Battocletti, Federica Del Buono)

5000 femminili, batterie (Nadia Battocletti, Federica Del Buono) 18:15 ATLETICA

salto triplo femminile, qualificazioni (Ottavia Cestonaro, Dariya Derkach)

salto triplo femminile, qualificazioni (Ottavia Cestonaro, Dariya Derkach) 18:55 ATLETICA

lancio del disco femminile, qualificazioni (Daisy Osakue – Gruppo A)

lancio del disco femminile, qualificazioni (Daisy Osakue – Gruppo A) 19:00 TENNIS

singolare maschile, semifinale (Musetti-Djokovic)

singolare maschile, semifinale (Musetti-Djokovic) 19:10 ATLETICA

4×400 mista, batterie (Italia – Aceti, Scotti, Polinari, Trevisan)

4×400 mista, batterie (Italia – Aceti, Scotti, Polinari, Trevisan) 19:30 SCHERMA

spada a squadre maschile, Finale per il bronzo

spada a squadre maschile, Finale per il bronzo 19:45 ATLETICA

800 femminili, batterie (Elena Bellò, Eloisa Coiro)

800 femminili, batterie (Elena Bellò, Eloisa Coiro) 19:50 GINNASTICA

trampolino elastico individuale maschile, finale

trampolino elastico individuale maschile, finale 20:10 ATLETICA

lancio del peso maschile, qualificazioni (Leonardo Fabbri, Zane Weir)

lancio del peso maschile, qualificazioni (Leonardo Fabbri, Zane Weir) 20:30 SCHERMA

spada a squadre maschile, finale per l’oro

spada a squadre maschile, finale per l’oro 20:30 NUOTO

50 stile libero maschili, finale (Deplano)

20:36 NUOTO

200 dorso femminili, finale

200 dorso femminili, finale 20:43 NUOTO

200 misti maschili, finale (Razzetti)

21:20 ATLETICA

10000 maschili, finale

10000 maschili, finale 21:35 CICLISMO

BMX racing – Race maschile, finale

BMX racing – Race maschile, finale 21:50 CICLISMO

BMX racing – Race femminile, finale

BMX racing – Race femminile, finale 22:00 TENNIS

doppio misto, finale per l'oro

Tennis, a che ora giocano Musetti-Djokovic nel singolare ed Errani-Paolini nel doppio

Lorenzo Musetti sfida alle 19:00 Novak Djokovic nella semifinale del singolare maschile ai Giochi. Un match (il terzo sul Court Philippe-Chatrier) al quale il serbo arriva dopo la vittoria col brivido contro Tsitsipas per la fitta prova al ginocchio destro (quello operato dopo il Roland Garros). Chi vincerà domenica 4 agosto giocherà per l'oro contro il vincente dell'altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime.La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 o RaiSport e su Eurosport, canale Discovery+ visibile per gli abbonati di Sky e DAZN. Quanto all'incontro di semifinale nel doppio femminile Errani-Paolini contro Muchova-Noskova si disputerà a partire dalle ore 12:00.

Il Nuoto può regalare altre medaglie: in finale Deplano e Razzetti

Leonardo Deplano prenderà parte alla finale dei 50 stile libero maschile in programma alle 20:30. Il nuotatore toscano s'è qualificato con il terzo tempo (21.50). In finale ma nei 200 metri misti ci sarà Alberto Razzetti, per il campione ligure si tratta della terza finale in questi Giochi dopo i 400 misti e i 200 farfalla.

Dove vedere le Olimpiadi di Parigi in TV e streaming: canale e diretta

Le Olimpiadi di Parigi sono trasmesse in diretta tv, in chiaro per tutti, su Rai 2 che manda in onda le immagini delle gare più importanti dalle 9 alle 23. I Giochi saranno visibili anche anche su RaiSport (canale 58). Discovery+ detiene i diritti TV integrali delle Olimpiadi e le trasmette su Eurosport e Eurosport 1, oltre su dieci canali creati per assicurare l'inter copertura dell'evento. Eurosport è visibile anche per gli abbonati a Sky e a DAZN. Diretta streaming con RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.