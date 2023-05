Non molla nel diluvio e arriva staccatissima: il Primo Ministro si commuove e le fa un grande regalo La cambogiana Bou Samnang è arrivata ultima con 6 minuti di distacco nei 5000 metri dei Giochi del Sudest Asiatico, gara disputatasi sotto una pioggia torrenziale. È stata una prova che l’ha fatta diventare il simbolo del suo Paese e spinto il Primo Ministro della Cambogia a farle un grande regalo.

A cura di Paolo Fiorenza

Pioveva, eccome se pioveva lunedì scorso a Phnom Penh, capitale della Cambogia, sede dei Giochi del Sudest Asiatico. Pioveva a secchiate, a catinelle, come spesso succede presso quelle latitudini a causa del clima monsonico: la stagione delle piogge inizia proprio a maggio e quello che è accaduto qualche giorno fa dà idea del volume di acqua che può cadere. Pioveva e in pista correvano le atlete dei 5000 metri, perché non era previsto alcun rinvio della gara: le immagini da tregenda rendevano chiare le condizioni difficilissime in cui hanno gareggiato le mezzofondiste.

La gara è stata vinta dalla vietnamita Nguyen Thi Oanh, che ha chiuso col tempo di 17'28". Ma la copertina della storia se l'è presa qualcun'altra, quando ormai la pista era vuota. Nel diluvio si intravedeva una sagoma che con grande sofferenza cercava di arrivare al traguardo, anche se sapeva che si sarebbe piazzata ultimissima con un distacco abissale. Bou Samnang non ne voleva sapere di mollare, lei cambogiana, davanti al pubblico di casa che la spingeva allo stadio e a milioni di persone in televisione.

Si trascinava l'esile Bou, passo dopo passo, mentre le gocce erano martellate, finché non ha superato il traguardo dei 5000. Erano ormai passati quasi 6 minuti dall'arrivo della prima classificata, ma lei aveva onorato lo sport al suo massimo e reso orgoglioso un popolo. Quando Bou ha finito la gara, ha unito i palmi delle mani per ringraziare chi l'aveva sospinta dagli spalti ed è scoppiata in lacrime. Destinate a perdersi nella pioggia torrenziale, ma non nel cuore di chi aveva assistito ad una prova di tale resilienza.

Tra questi c'era anche il Primo Ministro della Cambogia Hun Sen, che come tutti i suoi connazionali si è commosso nel vedere come la mezzofondista non si sia arresa e abbia onorato al meglio i colori del proprio Paese. Il Premier ha dunque deciso di farle un regalo bellissimo: 10mila dollari, "per incoraggiare la perseveranza" di cui è stata esempio Bou Samnang.

Un premio non da poco, visto che il lavoratore medio in Cambogia guadagna circa 10 dollari al giorno. Del resto la determinazione di Bou l'ha resa il simbolo della nazione ospitante dei Giochi e le immagini della sua corsa fradicia e solitaria fino al traguardo hanno fatto il giro del mondo.