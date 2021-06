"Lo sport è per tutti". Con queste parole Bebe Vio ha annunciato oggi il lancio della ‘Bebe Vio Academy‘

(BVA). Sarà la prima accademia italiana a favore dello sport inclusivo con l’obbiettivo di coinvolgere alla

pratica dello sport ragazzi con disabilità fisiche e ragazzi normodotati, con la collaborazione di Nike e del Comune di Milano e che vedrà coinvolte tantissime altre realtà che hanno scelto di aderire al progetto come il CIP e il CONI, le Federazioni partner di FIPAV, FIS, FIPIC, Milanosport, le società sportive milanesi, l’Università Cattolica, l’Università Statale e gli sponsor tecnici Ossur e OffCar.

Grazie a questa enorme sinergia, le attività si svolgeranno in modalità totalmente gratuita in 2 centri sportivi del milanese, il Centro Sportivo Iseo e il Bicocca Stadium con una programmazione pluriennale di attività multi-sportive rivolto a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni. La ‘Bebe Vio Academy' diventerà così la "casa di queste attività e faremo sport tutti insieme, normodotati e disabili. E vedrete quanto è figo ed appassionante lo sport!" ha sottolineato la schermitrice italiana campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico.

Lo scopo dichiarato sarà l'abbattimento di tutte le barriere, sia fisiche che psicologiche che ancora

bloccano troppi bambini e ragazzi con disabilità e la possibilità di contribuire alla creazione di una comunità integrata dove lo sport diventa strumento di inclusione. Una vera e propria scuola di vita, di accrescimento personale perché oltre alle sessioni sportive, gli iscritti potranno vivere importanti momenti esperienziali. Ci sarà spazio per attività educative per far scoprire e imparare la pratica sportiva, ma anche partecipare a workshop dedicati e incontri con gli atleti professionisti.

L’organizzazione della ‘Bebe Vio Academy' è affidata ad art4sport Onlus, l’associazione nata per

volontà della campionessa mondiale Bebe Vio e dei suoi familiari: "Mi complimento con Bebe Vio, Nike e art4sport Onlus per questa importante iniziativa – ha dichiara Roberta Guaineri, assessora allo Sport del Comune di Milano – perchè interpretano al meglio i valori fondanti della pratica sportiva"