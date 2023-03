Morto Iuri Lapicus: il campione della MMA vittima di un incidente in moto, aveva 27 anni Il campione di MMA ha avuto un incidente stradale venerdì scorso a Milano ed è finito in coma. Nella giornata di lunedì è venuto a mancare. Iuri Lapicus aveva 27 anni.

A cura di Alessio Morra

All'età di 27 anni è morto Iuri Lapicus, campione italiano di MMA. Lapicus è stato vittima di un incidente in moto avvenuto a Milano. Il campione azzurro è stato tre giorni in coma prima di venire a mancare all'ospedale Niguarda. Di origini moldave, italiano d'adozione, aveva vinto 14 dei 16 incontri disputati nella sua carriera da professionista.

L'incidente che è stato fatale a Lapicus è avvenuto venerdì 17 marzo nell'hinterland Nord Ovest di Milano, attorno le ore 12. Subito sono arrivati il 118 e la polizia locale. Dai rilievi sembra che l'atleta sia caduto dalla moto senza scontrarsi con alcun mezzo. Prontamente soccorso, è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, al Niguarda di Milano. Lì è arrivato già privo di conoscenza, era in coma. Dopo tre giorni è venuto a mancare. La moto del campione imbizzarrita dopo l'incidente ha colpito l'auto di una donna di 69 anni, trasportata sotto choc in ospedale.

La notizia è stata confermata da Tudor Leonte e rapidamente sono arrivati tantissimi omaggi per lo sfortunato campione della MMA. Al Zulino ha scritto: "Sfortunatamente è vero. Come confermato da Tudor Leonte, il campione italiano di MMA Iuri Lapicus è morto dopo un incidente in moto. Iuri aveva 27 anni. Ha un record di 14-2-1″.

Omaggi a pioggia, tanti atleti ed ex atleti, oltre a decine di tifosi e appassionati, hanno voluto regalare un pensiero a questo ragazzo venuto a mancare a soli 27 anni. Un post social glielo ha dedicato anche Giorgio Petrosyan, thaiboxer e kickboxer armeno naturalizzato italiano quattordici volte campione del mondo, vincitore di 104 combattimenti che ha scritto: "Ti voglio ricordare così".