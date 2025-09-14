Mondiali di atletica, il programma di oggi: Tamberi e Jacobs in gara, orari e dove vedere in TV

Seconda giornata di Mondiali di atletica e nuove possibili medaglie per l’Italia. Finale nella Maratona (con Rebecca Lonedo) e poi quelle del lancio disco donne e salto in lungo femminile. Attesa per il debutto di Tamberi in pedana.

Secondo giorno di gare a Tokyo per i Mondiali di Atletica leggera dove l'Italia torna in pista sperando di ritagliarsi un ruolo da protagonista. L'evento si può vedere in chiaro sui canali Rai (Rai Due e RaiSport inTV, Raiplay in streaming).

Nella seconda giornata, l'Italia ripartirà dalla maratona femminile con Rebecca Lonedo al via, mentre in pista e campo si alternano atlete e atleti azzurri in gare tecniche e velocità: dal lancio del martello al salto in alto, dai 100 metri fino ai 10.000 maschili. Rebecca Lonedo si gioca una medaglia nella maratona femminile, mentre molta attesa per l'esordio di uno degli atleti più attesi: scende in pedana Gianmarco Tamberi per le qualificazioni del salto in alto.

Gli italiani in gara oggi ai Mondiali di Atletica, programma e orari

Ecco il programma degli Azzurri impegnati oggi con un occhio di riguardo agli orari che per l'Italia si dipanano dal profondo della notte al primo pomeriggio.

Rebecca Lonedo – Maratona donne, finale – 01:00

Sara Fantini – Lancio del martello donne, qualificazioni – 02:00

Pietro Arese, Bussotti, Riva – 1 500 m uomini, batterie – 02:35

Giada Carmassi, Carraro – 100 m ostacoli donne, batterie – 04:28

Edoardo Scotti, Luca Sito – 400 m uomini, batterie – 11:35

Lando, Sioli, Sottile, Tamberi – Salto in alto uomini, qualificazioni – 11:40

Mangione, Polinari – 400 m donne, batterie – 12:25

Zaynab Dosso – 100 m donne, eventuali semifinali – 13:20

Marcell Jacobs – 100 m uomini, eventuali semifinali – 13:43

Dove vedere i Mondiali di atletica oggi in TV e streaming

Rai (Rai Due e RaiSport) trasmetterà i momenti principali anche della giornata odierna della seconda giornata dei Mondiali di atletica a Tokyo. Inoltre, ci saranno approfondimenti e collegamenti live dalla capitale giapponese e questo anche per il live streaming gratuito attraverso il servizio di RaiPlay, dove si possono seguire le dirette e rivedere le gare in replay. Eurosport trasmette l’intero evento a pagamento, in diretta e on-demand, visibile su Discovery+ che offre tutti i canali Eurosport in streaming. Anche DAZN, TimVision e Prime Video permettono di accedere alla copertura Eurosport tramite le rispettive piattaforme. Sempre per i propri abbonati, anche Sky Sport trasmetterà l'evento in TV e in streaming (grazie a Sky Go e Now).